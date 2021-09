Boje o jesenného lídra tabuľky 6. ligy budú ešte zaujímavé

Hráči Panických Dravie a Kokavy boli v 10. kole ObFZ Lučenec pri streleckej chuti.

27. sep 2021 o 5:34 Róbert Rácz

LUČENEC A OKOLIE. Cez víkend pokračoval zápasmi 10. kola aj ObFZ Lučenec. Z tabuľkových favoritov mierne zaváhala len Mýtna, ktorá stratila dva body v Hrnčiarskych Zalužanoch.

Prečítajte si zápasové štatistiky s hodnoteniami jednotlivých duelov 10. kola.

6. liga ObFZ Lučenec

Vidiná - Ružiná 1:4 (0:2)

Góly: 87. Melich - 39. Penksa, 45. Nosáľ, 50. Marko, 53. Becáni

ŽK: 43. Melicher 90. Špak

Rozhodoval: F. Mózer

Diváci: 100

DOMÁCI: Václavík - Miadok, Vysočan, Juríček (67. Hrnčiar), Hronec, Stieranka, Melich, Melicher, Špak, Rekšák (46. Kučera), Kocúr (77. Biblyák)

HOSTIA: Michálik - Marko, Moravčík, Balogh, Miartuš, Liška (60. M. Smädo), Penksa, Haško (73. P. Smädo), Bodor (84. Bencko), Nosáľ (81. Balaško), Becáni (54. Jamnický)

Vidiná po prehratých zápasoch chcela znovu vyhrať. To sa jej však nepodarilo a po nepremenených stopercentných šanciach domáci zaslúžene prehrali. Hostia, naopak, svoje šance využili a dali tak domácich opäť do smútku.



Uhorské – Cinobaňa 1:5 (0:2)

Góly: 67. Masár (z 11m) - 23. R. Berky, 26. P. Čierny, 56. M. Berky, 68. Čonka, 69. Suja

ŽK: 82: Oláh – 61. E. Berky

Rozhodoval: Jačmeník

Divákov: 60

DOMÁCI: Trčan - Kurák, Csányi, Kuvik (81. Siheľský), Nosáľ, Nociar, Straško (53. Oláh), Hozdek (62. Baláž), Masár, Poliak, Čepko (72. Obročník)

HOSTIA: Hrubý - Csaba, Haráni, Suja, M. Berky, Čonka (77. Vyhrabáč), R. Berky, Melicher, E. Berky (70. J. Čierny), Klima (58. Hlaváč), P. Čierny

Vo výbornom zápase Uhorské opäť utrpelo vysokú prehru. Prvých dvadsať minút boli domáci lepším mužstvom, keď zahodili tri čisté šance. Po týchto momentoch z ničoho nič udreli hostia dvakrát a polčas viedli 0:2. V úvode druhého polčasu mali domáci opäť dve veľké šance, no gól nedali, a po chybe v obrane inkasovali na 0:3. Potom po faule v šestnástke súpera domáci znížili na 1:3, ale v priebehu pár minút inkasovali ďalšie dva góly. Napriek vysokej prehre domáci odohrali výborný zápas s kvalitným mužstvom, ktoré viackrát podržal brankár.

Kokava n/Rim. - Podrečany 6:0 (1:0)

Góly: 41. a 85. Sendrei, 50. a 67. Šuniar, 61. Varga, 83. Bavala

ŽK: 40. Tušim, 57. Filčík

Rozhodoval: Šupka

Diváci: 45

DOMÁCI: P. Horváth - J. Becáni, Kafka, J. Becáni, Bavala, Nemčok (46. Šuniar), Radič, Varga (69. Čavoj), Filipiak, Sendrei, P. Horváth (79. Lámer)

HOSTIA: Hronec - Tušim, Melicherčík, Obročník, Andel, Filčík, Z. Oláh, Kišvince, F. Oláh, Gonda, Borovička (69. Smekal)

V prvom polčase bola hra vyrovnaná a hostia ešte kládli aký-taký odpor, no po zmene strán ich domáci prevýšili po všetkých stránkach a boli pánmi na ihrisku.



Hr. Zalužany - Mýtna 3:3 (1:1)

Góly: 24. a 82. I. Markotán, 61. Láska - 26. Harčár, 63. a 79. Kralinský

Rozhodovali: Jačmeník

Diváci: 80

DOMÁCI: Ľupták - PRIBILINEC, Láska, M. Markotán, Horváth, F. Kojnok, R. Kojnok, F. Kubaliak, T. Kubaliak, I. Markotán, Paraj (90. Hriň)

HOSTIA: Mikla - Stupár, Oravec, Novák, Mužík, Mišík, Sivok, Mázik (46. Stankovič), Harčár (63. Mazik), Kralinský, Koristek

Zápas mal slušnú úroveň, domáci sa snažili držať s Mýtnou krok. V prvom polčase Zalužancom veľmi dobre zachytal brankár Ľupták, vďaka čomu skončil polčas 1:1. Druhý polčas bol vyrovnaný a hra sa prelievala z jednej strany na druhú. Nerozhodný výsledok zodpovedá dianiu na ihrisku.

Santrio Láza - Halič 4:1 (3:0)

Góly: 3. O. Mišík, 17. Nosáľ, 78. J. Lapin - 14. Berky (vl. gól), 65. Šípoš

ŽK: 76. Petík – 55. Gálik

Rozhodoval: Jačmeník

Diváci: 50

DOMÁCI: Sychra - Dobročka (48. Balaško), Kováčik, Sarvaš, Očovay (62. Mitter), J. Lapin, Nosáľ, J. Lapin, A. Mišík (77. Stieranka), O. Mišík (78. Nagy), Petík

HOSTIA: O. Papanitz - Koška (35. Dobrocký), Borovec, Lukáč, Berky, Cina (62. Romančík), Hámorník, Búlik (74. M. Papanitz), Zöld (46. Gálik), Šípoš (87. Oravec), Tryzna

Za krásneho slnečného počasia sa odohral zápas, kde sa útočilo na obidvoch stranách. Domáci otvorili skóre už v 3. minúte gólom O. Mišíka. V 14. minúte po rohovom kope domácich skončila lopta v sieti hostí z hlavy haličského hráča a bolo 2:0. Po osi Dobročka - O. Mišík – Nosáľ posledne menovaný v 17. minúte pridal tretí gól. Do polčasu mali domáci ešte niekoľko príležitostí, ktoré však nevyužili. Aj po zmene strán začali domáci hernou prevahou a mali niekoľko šancí, no hostia defenzívnou hrou držali výsledok do 65. minúty, keď Šípoš znížil na 3:1. Domáci ešte skórovali v 78. minúte z kopačky J. Lapina na konečných 4:1. Tri body tak zostali zaslúžene doma.

Biskupice - Divín 4:0 (2:0)

Góly: 34. a 36. Oláh, 75. J. Tóth - 87. Dibala (vl. gól)

ŽK: 38. R. Tóth – 59. Kováč

Rozhodoval: Kojnok

Diváci: 40

DOMÁCI: György - Janák, R. Tóth, Farkaš, M. Máté, Oláh, Bogdáň, Farkas, Mušuka (46. Mátyás), Nagy (46. J. Tóth), Patai (74. P. Máté)

HOSTIA: Šoltés - V. Havrla, Čaba, Bucha, Dibala, D. Havrla, Peťko, Činčura, Okša, Z. Berky, Kováč (66. Leško)

Zaslúžená výhra domácich, ktorí už v prvom polčase rozhodli o svojom víťazstve a po zmene strán pridali ešte dva góly.

P. Dravce – St. Halič 7:0 (2:0)

Góly: 6. a 77. R. Berky, 29. J. Banga, 52. a 74. Košťál, 55. Hukkeľ, 68. D. Berky (z 11m)

Rozhodoval: Pašák

Diváci: 30

DOMÁCI: Milei - Košťál, Fertö, R. Berky, Nôta, J. Banga (61. D. Berky), Hukkeľ, Hodul, J. Banga (74. Molnár), Randís, Kubinec (67. Gondáš)

HOSTIA: Galamb - Berky, Kováč, Cerovský, Vrábeľ, Kökény, Matúška, Kalina, Rekšák

Domáci začali zápas s prevahou a ujali sa vedenia už 6. minúte. Ďalší gól pridali tesne pred 30. minútou. V druhom polčase už celkom ovládli hru a strelili ďalších päť gólov. Zaslúžene tak vysoko vyhrali nad hosťami zo Starej Haliče.

TABUĽKA PO 10. KOLE