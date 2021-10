Basketbalový kolotoč sa rozkrúca, Lučenec sa predstaví na palubovke levických Patriotov

Daniel Sokolovský, tréner Lučenca: Sme skvelá skupina, ktorá je pripravená na spoločný boj.

2. okt 2021 o 11:17 (mb), SITA

LUČENEC. V druhý októbrový deň sa tromi zápasmi Niké SBL začína nová mužská basketbalová sezóna na Slovensku.

V sobotu proti sebe nastúpia dvojice: BC Komárno - MBK Baník Handlová, Iskra Svit - BC Prievidza a Patrioti Levice - BKM Lučenec. Zápas Levice - Lučenec, ktorý sa začína o 20.00 hod., môžete sledovať na TV Niké, odkaz nájdete TU

Má viaceré leitmotívy ako návrat Komárna do najvyššej súťaže, návrat divákov na tribúny, sťahovanie Interu Bratislava do Pezinka, či obhajoba double Spišských Rytierov z uplynulého ročníka.

Práve súboj interistov a Spišiakov ako jediný nefiguruje už v sobotňajšom programe, ale príde na rad až o ďalšie štyri dni.

Najvyššia basketbalová súťaž bude mať osem účastníkov.

"Mať po dlhšom období párny počet účastníkov bol základ, na ktorom sme všetci pracovali. To, že je nováčikom Komárno, ktoré má dlhú basketbalovú históriu, sa mi páči s ohľadom na ich víziu. Nemá to byť len na jednu sezónu, ale pôjde o pravidelného účastníka najvyššej súťaže. Na to nadviazal systém súťaže, bude 4-kolová základná časť a s pridanou možnosťou baráže, keď tímy z 1. ligy majú možnosť zabojovať o účasť v SBL. V tejto sezóne chceme pre kluby a fanúšikov urobiť maximum,“ povedal riaditeľ súťaže Peter Mičuda na webe basketliga.sk.



Tradičné vinárske mesto Pezinok sa minimálne na najbližšiu sezónu stane prechodným domovom Interu Bratislava. Ten si pre rekonštrukciu Eurovia arény na Národné basketbalové centrum vybral palubovku svojho kedysi odvekého rivala z ligy za dočasný domovský stánok.

"Pezinok ako alternatíva nie je úplne neznáma na basketbalovej mape. Kto má rád basketbal a chce ho vidieť, nájde si cestu do Pezinka. Je to dočasné riešenie, ktoré po dokončení tejto anabázy, možno 'nakopne' ľudí v Pezinku, aby sa pokúsili prinavrátiť zlaté časy basketbalu v tomto meste,“ uviedol Mičuda.



Čo sa týka divákov, kluby využijú pri zaplnení hľadiska režim OTP (očkovaní, testovaní alebo po prekonaní covidu), respektíve vstup na zápasy budú mať len kompletne zaočkovaní.

"Mojim hlavným želaním je zažiť pravé basketbalové play-off s plným hľadiskom,“ vyjadril sa riaditeľ súťaže na webe SBL.



Ak to epidemiologická situácia dovolí, po ročnej prestávke by sa mala obnoviť tradícia All Star zápasov.

Dejiskom ďalšej edície výberu najlepších hráčov súťaže by mali byť 19. februára 2022 Levice. Rovnako to platí aj o systéme Slovenského pohára, v ktorom by sa všetci účastníci SBL mali predstaviť u klubov z nižších líg.

V prípade nepriaznivého vývoja sa o prvú trofej sezóny pobijú len tímy Niké SBL s vyvrcholením na Final Four 4. - 6. februára 2022.

Meno víťaza SBL v sezóne 2021/2022 spoznajú fanúšikovia najneskôr 14. mája 2022.

Tím vo farbách novohradského klubu sa dnes (2. 10.) predstaví na palubovke levických Patriotov.

"Tešíme sa na úvodný zápas sezóny proti favoritovi na titul. Je to skvelá možnosť ukázať, akú sme mali prípravu. Je jasné, že v októbri ešte nebudeme na maxime našich možností. Sme mladý tím, ktorý sa musí ešte individuálne zlepšovať. V sobotu sa začína maratón, do ktorého ideme spolu ako tím. Tešíme sa na túto cestu, sme skvelá skupina, ktorá je pripravená na spoločný boj," vyjadril sa na FB stránke BKM Lučenec tréner Daniel Sokolovský.