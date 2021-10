Soboťania bodovali naplno, FTC kradlo body v Podkoniciach

Miroslav Kéry: "Pevne verím, že sa chlapcom zablýska na lepšie časy, pretože som presvedčený o tom, že futbalová Rimavská Sobota nepatrí tam, kde sa momentálne nachádza."

4. okt 2021 o 3:05 Róbert Rácz

LUČENEC A OKOLIE / REGIÓNY. Futbalové súťaže majú za sebou ďalšiu kapitolu. Tú priniesol uplynulý víkend (2.-3. októbra). V tretej lige sa z prvého tohtosezónneho plného bodového zisku radovali hráči Rimavskej Soboty. Zverenci trénera Kéryho zvládli náročný zápas a dramatický záver duelu s húževnatým súperom zo Žarnovice.

Článok pokračuje pod video reklamou

Cenné tri body si domov z Podkoníc priviezla Bariho družina. Po nerozhodnom polčase FTC zabralo naplno a po tímovom výkone si zabezpečilo víťazstvo.

Štvrtoligový Poltár si v domácom prostredí poradil s Hajnáčkou, piatoligové Tomášovce zas kradli body na pôde Veľkého Blhu.

TIPOS III. liga Stred

Rimavská Sobota – Žarnovica 1:0 (1:0)

Góly: 33. Juhász

ŽK: 83. Kalmár, 87. Mičuda – 18. Vozár, 46. Sainz - Aja Sancho, 86. Šmatlák, 87. Milošević

ČK: 29. Vozár (2. ŽK)

DOMÁCI: Slaniniak - Langa, Mičuda, Fajčík, Suja, Toure (57. Koós), Kalmár, Balog (74. Šulek), Tannhauser, Petrán (19. Juhász), Vargic

HOSTIA: Dovec - Mishko, Vozár, Horák, Výbošťok, Šmatlák, Vlčko, Sainz - Aja Sancho (76. Milošević), Škvarka, Vasylynets, Mastiš

Miroslav Kéry (tréner R. Soboty): Konečne sa nám podarilo prelomiť nešťastnú zápasu nevýrazných zápasov a prehier, hoci aj v dnešnom zápase to nebola z našej strany z hľadiska predvedenej hry žiadna sláva. Nedarilo sa nám tak, ako by sme si to predstavovali, najmä ak beriem do úvahy skutočnosť, že súper k nám pricestoval oslabený o hráčov z Pohronia – tých kvalitných, ktorí Žarnovici vypomáhali v predošlých zápasoch.