Kapela z Novohradu vyhrala v Anglicku celosvetovú súťaž, natočia im za to klip

Vo víťaznej skladbe si zahral aj svetoznámy americký klávesista.

7. okt 2021 o 9:49 Radovan Vojenčák

Síce vyhrali,ale do Anglicka ísť nemohli. Natáčanie klipu nakoniec prebehlo na Slovensku pred zeleným plátnom. (Zdroj: z archívu Štefana Mišíka)

FIĽAKOVO. Kapele Steve Misik & Co., ktorej lídrom je Štefan Mišík z Fiľakova sa podarilo zabodovať v zahraničí.

Podarilo sa im to vďaka ich najnovšej skladbe -Stuck in the Truck, v ktorej hosťoval aj svetoznámy americký klávesista Derek Sherinian, ktorý bol v rokoch 1994–1999 členom progresívnej metalovej kapely Dream Theater.

Vďaka víťazstvu v celosvetovej súťaži “The Sixth Dimension Music Video Competition” získali nahrávanie profesionálneho videoklipu k tejto skladbe vo Veľkej Británii v štúdiách firmy New Enterprise Studios (NES) v meste Sunderland. Žiaľ, aj ich výhru poznačila prebiehajúca pandémia koronavírusu.

Súťaž mala domácu a zahraničnú kategóriu. Členom poroty bol okrem hudobných novinárov aj Ron 'Bumblefoot' Thal je spevákom a gitaristom legendárnej progresívnej rockovej skupiny Asia a gitarista progresívnej rockovej skupiny Sons Of Apollo.

Kvôli korone nikam necestovali

„ Cieľom súťaže je objavenie nádejných neznámych umelcov z celého sveta. NES dúfa, že toto bude súťaž, ktorá sa stane novou každoročnou tradíciou a bude pomáhať objavovať doposiaľ neznáme talenty z celého sveta. Chceme im poskytnúť priestor," uvádzajú organizátori na svojej internetovej stránke dôvody vzniku tejto súťaže.