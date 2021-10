Festival doputoval po gotickej ceste do úspešného konca

Prvý ročník medzinárodného hudobného festivalu prešiel nielen stredovekými kostolmi.

11. okt 2021 o 7:28 Radovan Vojenčák

RIMAVSKÉ BREZOVO. V sobotu 9. októbra sa v kostole v Rimavskom Brezove odohral posledný zo siedmych koncertov putovného medzinárodného hudobného festivalu Pro musica nostrta - Gömöriensi. Táto cesta sa začala v nedeľu 3. októbra v lučeneckej synagóge odkiaľ pokračovala cez Kraskovo, Koceľovce, Štítnik, Ochtinú a Kyjatice až sem. Všetky zastávky sa konaly v jedinečných priestoroch kostolov tzv. Gotickej cesty. Podujatie zorganizovalo Hudobné centrum, príspevková organizácia Ministerstva kukúry SR.

„Veľmi sa teším, že si Hudobné centrum vybralo práve tieto gotické kostolíky aj preto, že sa tým propagujú a neslúžia len na bohoslužobný účel. Práve preto sa opravovali aby sa tu konali aj takéto podujatia. Ide o koncerty stredovekej hudby ktorá pasuje do charakteru týchto chrámov. Účasť bola nad očakávania aj reakcie boli pochvalné," uviedla Janka Miháliková, evanjelická farárka. Ktorá má na starosti kostoly v Kraskove , Kyjaticiach a v Rimavskom Brezove. Pochvaľovala si aj fakt, že vstupné bolo dobrovoľné a všetky vyzbierané peniaze pomôžu s výdavkami na bežnú údržbu týchto chrámov.

Kultúra tu žije

V Rimavskom Brezove sa predstavil vokálny súbor VocaMe zameriavajúci sa na interpretáciu starej hudby. Jedná sa síce o nemecké zoskupenie pod vedením umeleckého vedúceho Michaela Poppa,no v jeho radoch nájdeme aj slovenku Petru Noskaiovú, tá zhrnula svoje bezprostredné pocity po skončení vystúpenia.

"Sme nadšení, že sme mohli byť súčasťou prvého ročníka tohto podujatia a v takomto úžasnom prostredí kde to znie krásne. Navyše publikum bolo úžasné. Boli sme prekvapení ako to tu bolo naplnené. Kultúra tu naozaj žije."

Slávka Ferencová, vedúca festivalového a koncertného oddelenia Hudobného centra v Bratislave sa vyjadrila k práve ukončenému prvému ročníku a povedala čosi aj o plánoch do budúcnosti.

„Išlo o akýsi štartovací ročník v tomto regióne, do ktorého sme sa rozhodli prísť pre množstvo historických sakrálnych pamiatok. Treba povedať, že atmosféra v každom z nich bola neopakovateľná Aj z tohto dôvodu by sme chceli pokračovať v naštartovanej tradícii aj o rok. Samozrejme treba rátať s tým aké dôsledky nám prinesie ešte stále panujúca pandemická situácia, ako sa to celkovo odrazí v podpore kultúry."

Podujatie sa konalo pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja Rastislava Trnku a v spolupráci s LUKUS Lučenec a miestnymi cirkevnými zbormi ECAV.

