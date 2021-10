Atraktívne derby v prospech Santria, Cinobaňa zaváhala v Haliči

Prinášame vám kompletný výsledkový servis 12. kola ObFZ Lučenec spolu s hodnoteniami jednotlivých zápasov.

10. okt 2021 o 20:52 Róbert Rácz

LUČENEC A OKOLIE. Cez víkend (9.-10.10.) sa hrali zápasy 12. kola lučeneckého ObFZ. Zosumarizovali sme pre vás kompletný prehľad nedávno skončeného kola. Kto sa zaskvel hetrikom a kde padlo najviac žltých kariet. Čítajte a dozviete sa viac.

Vidiná - Divín 9:2 (6:1)

ŽK: 89. Telek – 31. Oláh

Góly: 3.,7. a 20. Telek, 13.,50. a 72. Melich, 26. Špak, 28. Kučera, 58. Šupina - 36. V. Havrla, 61. Šoltés (z 11m).

Rozhodoval: Vrábeľ

Divákov: 30

DOMÁCI: Václavík - Miadok, Melich, Stieranka, Šuľaj, Špak, Kučera, Juríček, Telek, Melicher, Rekšák (46. Šupina)

HOSTIA: Šoltés - V. Havrla, Bucha, D. Havrla, Dovala, Kmeť, Činčura (75. Leško), M. Havrla, Oláh (83. Mišík), Holík (53. Kýpeť), Okša (67. Marko)

Výsledok hovorí jasnou rečou. Domáci boli po všetkých stránkach lepší a zaslúžene vyhrali rozdielom siedmich gólov.



Uhorské - Ružiná 3:4 (2:4)

Góly: 4. Kurák, 19. a 69. Nosáľ (1 z 11m) - 2. Penksa, 7.,21. a 28. Nosáľ

ŽK: 21. Trčan, 28. Kurák, 38. Milan Poliak, 60. Masár – 51. Marko, 72. Moravčík, 86. Nosáľ

ČK: 60. Miartuš

Rozhodoval: Laššák

Divákov: 40

DOMÁCI: Trčan - Hozdek (52. Straško), Kurák, Lempochner, Kuvik, Nosáľ, Csányi, Marek Poliak, Milan Poliak, Oláh, Masár

HOSTIA: Michálik - Marko, Moravčík, Balogh, Miartuš, Jamnický, Penksa, Haško (46. Smädo), Bodor, Nosáľ, Becáni (90. Balaško)

Od úvodného hvizdu rozhodcu sa hral vynikajúci futbal s množstvom pekných gólov a množstvom ďalších šancí. V prvom polčase boli hostia futbalovejší a stopercentne efektívni, čo sa o domácich nedá povedať, a tak polčas skončil výsledkom 2:4. Po zmene strán sa hralo len na jednu bránu, ale domácim sa výsledok nepodarilo otočiť, keď „Šaman“ v bráne Ružinej doslova čaroval. Preto si hostia z Uhorského odniesli všetky tri body.

Santrio Láza - Mýtna 2:1 (1:1)

Góly: 10. Petík, 73. O. Mišík - 45. Mazik

ŽK: 52. Kováčik – 55. Budáč, 59. Sivok, 78. T. Mázik

Rozhodoval: Konček

Divákov:10

DOMÁCI: Sychra - Sarvaš, Kováčik, J. Lapin, Očovay, J. Lapin, Nosáľ (88. Nagy), Petík (86. Mitter), Šumec, Majoroš (73. A. Mišík), O. Mišík

HOSTIA: Mikla - Budáč, Oravec, Novák, Mužík, Harčár (59. T. Mázik), Mišík, Sivok, S. Mazik (86. Palúch), Kralinský, Koristek (65. Šatara)

Zápas bol od začiatku rýchly a útočný na obidvoch stranách. Domáci sa gólovo presadili už v 10. minúte, keď Petik otvoril skóre. Do polčasu to bol vyrovnaný súboj, šance boli na obidvoch stranách. Gólom do šatne vyrovnali hostia v 45. minúte Mázikom. Druhý polčas sa hralo o každý centimeter štvorcový ihriska. Domáci viac útočili, no vypracované šance nepremenili. V 73. minúte prihrávku Nosáľa využil O. Mišík a dostal domácich znovu do vedenia. Strela Nosáľa z tridsiatich metrov v 87. minúte, ktorá opečiatkovala brvno hosťujúcej brány, vyrážala divákom dych. V 89. minúte zahodil obrovskú šancu striedajúci Nagy, ktorý mohol výsledok ešte prikrášliť. Santrio vyhralo zaslúžene a tri body zostali doma.



Halič - Cinobaňa 1:1 (1:0)

Góly: 42. Búlik - 60. J. Čierny

ŽK: 82. M. Papanitz – 19. J. Čierny

Rozhodoval: Budinec

Divákov: 50

DOMÁCI: O. Papanitz - M. Papanitz, Póni, Macko, Berky, Borovec, Búlik, Cina, Hámorník, Gálik (70. Mikuš), Šípoš (50. Lukáč)

HOSTIA: Hrubý - Csaba, Haráni, Suja, M. Berky, R. Berky, Melicher, P. Čierny, Vyhrabáč, J. Čierny, Vaculčiak

V zápase obojstranne veľmi dobrej úrovne s množstvom šancí na oboch stranách sa zrodila zaslúžená a možno trochu prekvapujúca deľba bodov.



Biskupice - Lovinobaňa 0:2 (0:1)

Góly: 25. a 87. Marek Majkút

ŽK: 67. Bogdáň, 72. Tóth – 67. Ďalog

ČK: 67. Wittlinger, 84. Tóth

Rozhodoval: Jačmeník

Divákov: 40

DOMÁCI: György - Janák, Tóth, Farkaš, Illéš, Oláh, Bogdáň, Nagy, Mátyás (61. Mušuka), M. Máté (75. P. Máté), P. Farkas

HOSTIA: Ľalík - Rafaj, Jaško, F. Majkút, Becáni (50. Ďalog), Marek Majkút, Abelovský, Martin Majkút, Marcel Majkút (90. Hronec), Koristek (61. Wittlinger), J. Šróba (85. D. Šróba)

Domáci v prvom polčase nevyužili dve čisté gólové šance a na konci úvodnej štyridsaťpäťminútovky prišiel zato trest, keď sa hostia ujali vedenia. Po zmene strán sa hra vyrovnala. Na konci zápasu kopali hostia priamy kop a krásnou strelou Mareka Majkúta zvýšili svoj náskok na konečných 0:2.

Kokava n/Rim. - St. Halič 6:1 (2:1)

Góly: 14.,19.,70.,80. a 84. M. Sendrei, 53. Šuniar - 6. Vrábeľ

ŽK: 87. Patrik Horváth, 87. Peter Horváth – 39. Kováč, 87. Matúška

Rozhodoval: Repka

Divákov: 25

DOMÁCI: Suja – Ján Becáni (72. Nemčok), Kafka, Jakub Becáni, Bavala (61. Peter Horváth), Chromek, Radič (72. Varga), Filipiak, Lauko (46. Patrik Horváth), M. Sendrei, Šuniar (61. Lámer)

HOSTIA: P. Galamb - Cerovský, Vrábeľ, Kökény, Matúška, Rekšák, Baláž, Dudáš (46. Berky), Kováč, F. Galamb (61. R. Galamb), Kortiš

Hostia sa po hrúbke domácich ujali vedenia. Potom už zápas prebiehal podľa očakávania, domáci skóre vyrovnali a do polčasu sa ujali vedenia na 2:1. V druhom polčase hra patrila len domácim, ktorí pridali ďalšie štyri góly a jednoznačne rozhodli zápas vo svoj prospech.



Hr. Zalužany - Podrečany 7:2 (3:1)

Góly: 26. T. Kubaliak, 28. Láska (z 11m), 45. a 70. I. Markotán, 60. F. Kojnok, 85. R. Kojnok - 11. a 86. Kišvince, 77. Smekal (vl. gól).

ŽK: 29. Z. Oláh, 86. Filčík

Rozhodoval: Jačmeník

Divákov: 40

DOMÁCI: Burín - PRIBILINEC, M. Markotán, Láska, Horváth, F. Kojnok, R. Kojnok, F. Kubaliak, T. Kubaliak (60. Hriň), Paraj (72. Ľupták), I. Markotán

HOSTIA: Hronec - Tušim, F. Oláh (70. Smekal), Melicherčík, Ľ. Vrbiniak, Andel, Filčík, Bubenka, Z. Oláh, Kišvince, Borovička (63. Ľudovít Alštock)

V stretnutí priemernej úrovne sa zrodilo výrazné víťazstvo domácich. Tí sa rozbiehali len pomaly, v úvode dokonca prehrávali 0:1, ale ešte do polčasovej prestávky výsledok otočili. Po zmene strán svoju prevahu ešte zvýraznili ďalšími gólmi.

1. Cinobaňa 12 9 2 1 52:13 29

2. Ružiná 11 9 1 1 47:10 28

3. Mýtna 12 9 1 2 37:13 28

4. Santrio 11 7 1 3 40:18 22

5. Vidiná 11 7 0 4 39:17 21

6. Kokava n/Rim. 11 7 0 4 37:36 21

7. Lovinobaňa 11 5 5 1 29:10 20

8. Hr. Zalužany 11 5 2 4 30:25 17

9. Biskupice 12 3 2 7 14:21 11

10. P. Dravce 11 3 2 6 19:28 11

11. Halič 11 1 7 3 15:24 10

12. Uhorské 11 2 2 7 18:32 8

13. Divín 11 2 2 7 20:42 8

14. St. Halič 11 1 0 10 7:69 3

15. Podrečany 11 0 1 10 10:56 1