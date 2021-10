Vrazil do auta, namiesto pomoci zranenej žene ušiel (+ FOTO)

Polícia hľadá vodiča auta s banskobystrickou ŠPZ.

11. okt 2021 o 13:05 Marcela Ballová

STARÁ HALIČ. Prešiel do protismeru a čelne narazil do auta idúceho oproti. A to zďaleka nie je všeko. Nezodpovedný vodič zranenej vodičke nepomohol a z miesta nehody ušiel.

Podľa informácií, ktoré policajti zverejnili na sociálnej sieti, k nehode došlo v nedeľu 10. 10. predpoludním pri Starej Haliči.

Neznámy vodič sedel za volantom Škody Fabia s evidenčným číslom BB 769GY.

"Auto však bolo predané a ďalej neprihásené, čiže podľa evidenčného čísla nebolo možné zistiť súčasného majiteľa," ozrejmili ochrancovia zákona s tým, že uvítajú akúkoľvek informáciu, ktorá im pomôže zistiť, kto na tomto aute jazdí, prípadne komu v poslednom období patrilo.

Informácie môžete poskytnúť na telefónnom čísle 158.