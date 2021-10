Novohrad by mohol mať prvý pravidelný historický vlak

Smeroval by do niekdajšieho sídla historickej Novohradskej župy

11. okt 2021 o 20:13 (rv)

Historický vlak v stanici Kalonda. Ak by sa plánovaný projekt podarilo zrealizovať vznikna by nová cezhraničná atrakcia. (Zdroj: Radovan Vojenčák)

LUČENEC. Samospráva mesta Lučenec informovala o projekte, ktorý by chcela rozbehnúť maďarská strana, konkrétne turistický spolok Ipoly. Išlo by o obnovenie premávky na historickej trati Lučenec - Balassagyarmat. Musel by sa však dostavať už neexistujúci 6 kilometrový úsek. Ako informovalo vedenie mesta v pondelok 11. septembra sa konalo v historickej budove radnice pracovné stretnutie o možnej cezhraničnej spolupráci samosprávy Lučenca a maďarských partnerov za účelom znovuotvorenia železnice Poiplia.

„O záchrane 75-ročnej zanedbanej železnice informoval Miklós Olexa, predseda turistického spolku Ipoly. Predstavil projekt, ako by sa dalo dosiahnuť, aby vlaky denne mohli prekročiť hranice z maďarskej strany - namiesto konečnej stanice Ipolytarnóc, ktorá je na 12-kilometrovej trati - a pokračovať cez Kalondu, Rapovce až po konečnú stanicu Lučenec," uviedla samospráva.

Ak by vyšiel zámer maďarskej strany tak by sa znovu postavil odstránená trať v dĺžke 6 km medzi Šahami a Drégelypalánk. Zámerom turistického spolku je aby medzi niekdajším sídlom Novohradskej župy, mestom Balassagyarmat a súčasným centrom Novohradu pravidelne premával historický vlak.

„Je to vynikajúca myšlienka spropagovať Novohrad, bol by to v našom regióne prvý historický vlak. Radi sa pripojíme a ja verím, že budeme môcť využiť napríklad čerpanie financií z programov cezhraničnej spolupráce pod názvom Intereg, s ktorými máme veľmi dobrú spoluprácu,“ povedala pri tejto príležitosti primátorka Alexandra Pivková.

Budúcnosťou tejto železnice sa bude zaoberať 27. októbra aj konferencia na ktorú boli okrem primátorky Lučenca pozvaní primátori a starostovia z pohraničia Ipľa, Novohradu, zástupcovia ministerstiev, Banskobystrického samosprávneho kraja, ako aj pridružené organizácie tretieho sektora.

„Na konferencii by mali byť prijaté návrhy v rámci spoločenskej debaty o znovuotvorení železnice a prijatý dokument - memorandum o vývoji dopravy Poiplia," zakončila samospráva.