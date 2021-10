V Čebovciach idú stavať vinárstvo za 1,9 milióna eur

Okrem výroby vína má ísť tiež o reštauráciu a penzión, samospráva tento plán víta.

12. okt 2021 o 15:13 Radovan Vojenčák, SITA

Starosta obce Čebovce Henrik Tóth je za vznikajúce vinárstvo rád, verí, že to oživí život v obci a aj turizmus. (Zdroj: Radovan Vojenčák)

ČEBOVCE. Nové vinárstvo s reštauráciou a penziónom plánuje v obci Čebovce v okrese Veľký Krtíš postaviť súkromná spoločnosť Pivnica Čebovce, s.r.o.. Ako vyplýva zo zámeru predloženého firmou na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA), celkové predpokladané náklady na novostavbu sú vo výške 1,9 mil. eur. Výstavba by sa mala začať po nadobudnutí právoplatného stavebného povolenia a mala by byť ukončená do dvoch rokov.

„Účelom navrhovanej činnosti je novostavba vinárstva v danej lokalite, rozvíjanie výroby vína spojenej s degustáciami, verejným stravovaním a ubytovaním. Navrhovanou výstavbou dôjde k skvalitneniu a využitiu územia na doteraz nezastavaných plochách,“ uvádza sa v zámere s tým, že lokalita navrhovanej činnosti sa nachádza v severnej okrajovej časti obce pri križovatke cesty I/75 (Nové Zámky – Lučenec) a cesty III/2605 (Čebovce – Balassagyarmat). Na riešených plochách sa až do zbúrania v roku 1995 nachádzal motorest.



Výroba vína má pozostávať zo súboru slúžiaceho na preberanie hrozna z dopravných prostriedkov, jeho odstrapenie, rmutovanie, nakvášanie modrých odrôd, lisovanie, odkalovanie muštov a filtráciu kalov z odkalovania muštov. Kapacity majú dosahovať 25 ton bieleho hrozna a 50 ton modrého hrozna. Zámer predpokladá zamestnanie troch pracovníkov vo vinárstve, štyroch v novej reštaurácii a dvoch v penzióne.

Spoločnosť Pivnica Čebovce, s.r.o. má podľa Obchodného registra splatené základné imanie vo výške 5 000 eur a sídlo v Čebovciach má od začiatku minulého roka.

Samospráva záujem investora víta

„Záujem investora nás teší, keďže na výstavbu sa firma chystá použiť vlastné prostriedky a nebude žiadať o eurofondy, takže veríme, že sa zámer podarí naozaj realizovať v čo najkratšom možnom čase," uviedol starosta Čeboviec Henrik Tóth. Prezradil aj prečo sa investor rozhodol práve u nich otvoriť nové vinárstvo.

"Už má vinárstvo v Rubáni v Novozámockom okrese, kde má hlavného vinára Ladislava Ďörďa od nás z Čeboviec. Ten svojou prácou vedel majiteľa presvedčiť, že majú šancu sa presadiť aj v takomto chudobnejšom regióne s výrobou vína aj následne jeho predajom. Výhodou je, že tam bude aj ubytovanie čo u nás chýba."

Starosta taktiež uvítal, že v plánovanom vinárstve bude aj veľká multifunkčná sála, keďže ich kultúrny dom je aktuálne mimo prevádzky a tak obec a občania budú môcť využiť na rôzne podujatia tieto priestory.

"Kvôli výstavbe sme museli zmeniť územný plán, čo trvalo asi sedem mesiacov a keď bude ukončené územné konanie a získajú stavebné povolenie začnú s terénnymi úpravami už v tomto roku, najpozdejšie na jar budúceho roku a následne aj so samotnou stavbou." zakončil Tóth.