Mesto plánuje pri vodnej nádrži Ľadovo vytvoriť celoročnú športovo-rekreačnú zónu

Cieľom samosprávy je využiť okolie vodnej nádrže aj počas zimných mesiacov, preto tu plánuje bežkársku dráhu či vytvorenie priestoru na sánkovanie.

15. okt 2021 o 7:35 SITA

ilustračné foto: Pri vodnej nádrži Ľadovo by mal vzniknúť priestor aj pre zimné aktivity. (Zdroj: Marcela Ballová)

LUČENEC. Multifunkčnú športovo-rekreačnú zónu v rámci revitalizácie okolia vodnej nádrže Ľadovo plánuje vybudovať lučenecká samospráva. Ako na sociálnej sieti informuje primátorka Lučenca Alexandra Pivková, o zámere už komunikovalo vedenie mesta aj s vodohospodármi. Slovenský vodohospodársky podnik v týchto dňoch začal s napúšťaním priehrady po ukončenej rekonštrukcii a následnej kolaudácii.

Dlhodobým cieľom mesta je vytvoriť v okolí Ľadova, mestského kúpaliska a Mestských lesov Lučenec športovo-rekreačnú zónu, ktorá by slúžila širokej škále športovcov, ale aj rekreantov. Dopomôcť by tomuto zámeru malo aj dobudovanie cyklotrasy či rekonštrukcia miestnej cesty smerom k vodnej nádrži Ľadovo.

„V budúcom roku plánujeme ukončiť cyklotrasu smerom na Halič, ku ktorej pridáme ďalšie oddychové zóny a atrakcie. Nechcem teraz všetko prezradiť, ale spolu s vodohospodármi by sme napríklad radi vybudovali pumptrackovú zónu. Existujúce prvky ako pingpongový stôl, volejbalové ihrisko či streetballový kôš by na Ľadove mali ostať. Pripravujeme tiež revitalizáciu detského ihriska, kyslíkovej cesty či náučného chodníka,“ prezradila primátorka s tým, že okolo priehrady by mala vyrásť aj promenáda.

„Radi by sme okolo Ľadova spravili promenádu, teda miesto na dlhú a pokojnú prechádzku, počas ktorej sa ľudia môžu kochať prírodou aj v zadnej časti, ktorá bola predtým ťažko dostupná,“ uviedla Pivková a dodala, že cieľom mesta je využiť okolie vodnej nádrže aj počas zimných mesiacov. V pláne je preto bežkárska dráha či vytvorenie priestoru na sánkovanie. Samospráva plánuje väčšinu projektov financovať z fondov, časť by však musela byť financovaná aj z rozpočtu mesta. Väčšinu uvedených projektov chce radnica ukončiť do oficiálneho otvorenia cyklotrasy smer Halič.