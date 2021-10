Veľkokapacitné očkovacie centrum v Lučenci plánujú udržať minimálne do konca roka

Ndaľej chodí vakcinačný tím očkovať do škôl aj dedín.

14. okt 2021 o 16:02 (rv)

Veľkokapacitné centrum v Lučenci by malo fungovať v Lučenci do konca roka. (Zdroj: Radovan Vojenčák)

LUČENEC. Veľkokapacitné očkovacie centrum v Lučenci, ktoré zriadil Banskobystrický samosprávny kraj v priestoroch Mestského úradu síce v súčasnosti nezažíva návaly záujemcov na očkovanie, väčšinou zaočkujú záujemcov bez čakania, ale zatvárať sa ho nechystajú. Očkovať sa v ňom môžu už aj záujemcovia jednorázovou dávkou, alebo aj dospelí a deti dvojdávkovou vakcínou. Boli sme sa v ňom pozrieť v stredu, ktorá je vyhradená na očkovanie proti ochoreniu COVID -19 jednorázovou vakcínou Janssen od spoločnosti Johnson & Johnson. Nielen o nej sme sa porozprávali s doktorou Andreou Baníkovou so spoločnosti Kardiomed, ktorá má na starosti prevádzku tohto centra.

Aký je záujem o očkovanie touto jednodávkovou vakcínou?

Záujem je slabší, ale stále ľudia prichádzajú, takže nechávame naďalej stredy vyhradené na očkovanie touto jednorázovou vakcínou. Centrum je otvorené od 15.00 do 18.00 h., za ten čas príde priemerne 70 až 80 ľudí. Najčastejšie chodia ľudia z Lučenca a okolia. Snažíme sa to propagovať cez viaceré portály,sociálne siete aby ľudia vedeli o tejto možnosti. Táto vakcína je schválená európskou liekovou agentúrou a je bez výhrad akceptovaná v rámci Európskej únie. Má účinnosť okolo 80 %. Nemáme hlásené žiadne závažné vedľajšie účinky. Máme s ňou dobré skúsenosti, ľudia ju dobre znášajú. Výhodou je, že už od štrnástich do 21 dňoch, záleží od štátu, sú už ľudia považovaní za plne očkovaných. Tí čo potrebujú ísť do zahraničia majú hneď potvrdenie.

Zatiaľ teda nekončíte s očkovaním touto vakcínou a prevádzkou centra?

Zatiaľ určite nekončíme. Rátame s prevádzkou do konca roka. Vyzerá to dokonca, že záujem opäť rastie aj z dôvodu príchodu tretej vlny koronavírusu. No už aj zamestnávatelia začínajú svojich zamestnancov "tlačiť" do očkovania. Chodia aj takí čo chodia takí ľudia čo pracujú v zahraničí, aj kamionisti či starší ľudia.

Chodievate aj na výjazdové, mobilné očkovania?

Áno, to je teraz jadro očkovacej stratégie. Absolvovali sme aj očkovanie na stredných školách v rámci kampane BBSK. Boli sme v Poltári, Lučenci. Záujem je slabší, ale veľa ich je už aj očkovaných. Lebo tu vo veľkokapacitnom centre očkujeme deti už od septembra. Zo začiatku pomerne bol veľký počet očkovaných detí. Tým su vyhradené piatky. Každý týždeň bolo zaočkovaných v priemerne sto ľudí. Nad osemnácť rokov očkujeme Jansennom, pod osemnásť Pfizerom.

A čo očkovanie v obciach či dokonca iných mestách?

My očkujeme v okresoch Lučenec a Poltár. Naposledy sme boli v Nitre nad Ipľom, kde bol prekvapivo veľký záujem miestnych. Všetci si to pochvaľovali, inak by sa vraj nešli dať očkovať. Už niekoľko týždňov chodievame takmer pravidelne do Fiľakova. Pan primátor má záujem o toto očkovanie. Najbližšie tam pôjdeme v utorok 19. októbra. Náš vakcinačný tím tam bude v telocvični ZŠ Koháriho (Mládežnícka 7) od 14:00 do 18:00 h. záujemcom podávať jednodávkovú vakcínu Janssen. Aj vo Fiľakove je záujem stabilný. Vždy tam príde okolo 80 ľudí.

Aktuálne sa riešia už tretie dávky vakcín tým, ktorí boli očkovaní medzi prvými. Budete očkovať treťou dávkou aj vy?

Plynule by sme mali prejsť na očkovanie treťou dávkou do zariadenia sociálnych služieb. Ešte nie je jasné ako to bude s očkovaním zdravotníckeho personálu a ostatných skupín ako sú učitelia či iné skupiny obyvateľov, ktoré boli očkované na začiatku roka. Treba naďalej apelovať na tých váhajúcich nech sa prídu dať zaočkovať aspoň touto jednorázovou vakcínou. niektorí hovoria, že my to chceme. Môžte mi veriť, že ja by som radšej robila niečo iné, ale keď by pochybovači išli do nemocnice na covidové oddelenie tak by určite zmenili názor.

Kde sa prípadní záujemcovia dozvedia o možnosti očkovania?

Každý týždeň dávame v pondelok ráno na sociálnych sieťach informáciu kde sa chystáme v aktuálny týždeň očkovať. Musím ešte na záver pochváliť spoluprácu s políciou, ktorá nás kontaktuje vždy na začiatku týždňa a tak máme vždy pri výjazdoch s mobilným očkovacím tímom k dispozícii hliadku, ktorá udržiava poriadok a tak nám ani nehrozia prípadné útoky od odporcov očkovania.