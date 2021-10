Peniaze za testovanie použili na zveľadenie zdravotného strediska

V Dolnej Strehovej si povedali, že prípadný zisk patrí späť do zdravia ľudí.

16. okt 2021 o 17:31 Radovan Vojenčák

Peniaze, ktoré získali prevádzkou MOM-ky investovali v Dolnej Strehovej aj do vybavenia ambulancie všobecného lekára. (Zdroj: Radovan Vojenčák)

DOLNÁ STREHOVÁ. Samospráva v Dolnej Strehovej (okres Veľký Krtíš) začiatkom roka išla do zriadenia stáleho mobilného odberového miesta (MOM) s tým, že ak by vznikol niekedy prebytok, tak ho použijú do zdravotníctva. Napriek počiatočným ťažkostiam zistili po jeho uzavretí začiatkom leta, že zostali v pluse a tak svoje predsavzatie budú môcť uskutočniť.

„Od začiatku testovania sme boli presvedčení, že na testovaní sa zarábať nemá a povedali sme si, že ak by sme niekedy mali ostať "v pluse", získané financie investujeme hlavne do nášho zdravotného strediska, ktoré si túto investíciu už vyžadovalo," uviedol starosta Ľuboslav Dobrocký.

Snažili sa spraviť čo najviac svojpomocne