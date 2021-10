Dobročský kardáň sa vydaril, prialo mu i počasie

Stretnutie traktoristov i malotraktoristov prilákalo nielen miestnych účastníkov.

17. okt 2021 o 11:45 (vr)

DOBROČ. Už od skorého sobotného rána (16. októbra) sa na námestí v Dobroči v okrese Lučenec začali schádzať majitelia traktorov a malotraktorov aby sa vybrali na jazdu dedinou, ktorú zakončili v miestnej časti Dobročajka. Tam na nich čakala precízne pripravená trať na ktorej si mohli záujemcovia aj zasúťažiť. Takmer tridsiatka účastníkov tak aj učinila. V prvom rade však išlo o zábavu a možnosť stretnutia, porozprávania sa a obdivovania zúčastnených strojov. Počasie podujatiu prialo a tak si mohli súťažiaci i diváci užívať nefalšovanú slnečnú jeseň.

„Podstatou podujatia je by sme videli čo je schopný našinec si doma z rôznych typov podvozkov, náprav či motorov na kolene vyrobiť, alebo aspoň vylepšiť. Teší ma, že podobných majstrov ešte máme viacero aj v našej dedine. Chcel by som aby sme si minútou ticha uctili pamiatku troch traktoristov a majstrov Mariana Babiaka, Jarka Pechu a a Jozefa Sarvaša, ktorí tiež dokázali čokoľvek opraviť,“ uviedol na úvod stretnutia starosta Miroslav Remeník. Následne sa početná skupina zoradila a prešla dedinou do Dobročajky.

„Nejde nám o extrémne výkony. V prvom rade je bezpečnosť. Jazdí sa podľa vylosovaných čísiel v dvoch kategóriach. Držitelia troch najlepších časov získajú vecné odmeny, ale pripravené sú ceny aj pre ostatných v rámci tomboly, ktorej výťažok ide na činnosť nášho dobrovoľného hasičského zboru,“ dodal starosta. Na trať vyrazili nielen miestni traktoristi, ale aj z blízka i ďaleka. Víťazmi boli všetci čo prišli a napriek súčasnej situácii sa zabavili a pochutili si na pripravenom občerstvení.

S myšlienkou usporiadania podujatia prišiel starosta Miroslav Remeník. Sám mal kedysi tiež doma spravený traktor s motorom z Tatry 805. „Pomenovanie kardáň sme dali na počesť našich lazníckych obyvateľov, tí tak vyslovovali slovo kardan (hriadeľ prenášajúci pohyb z motora na nápravu vozidla)," dodal.

Podujatie usporiadala obec Dobroč za pomoci dobrovoľných hasičov z DHZ Dobroč.

„Chcem sa tiež poďakovať sponzorom, ktorí darovali vecné veci do tomboly, konkrétne ide o: Agrospa Lučenec, Agrotechnika s.r.o.,Auto Bystriansky,

Autosport Szilágyi s.r.o., Autosúčiastky Nociar, s.r.o., Centrum priemyselného tovaru od A do Z – Mgr.Ladislav Turek, Majsterko Lučenec, Obec Dobroč, Revital, Retro LC, ,SlovExpres - autoslužby, Shell Slovensko," zakončil Remeník.