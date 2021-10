FOTO: BKM Lučenec zostáva neporazený aj po zápase s Handlovou

Štvrté kolo Niké SBL medzi Lučencom a Handlovou prinieslo množstvo technických chýb. Jedna sa ušla aj koučovi Sokolovskemu.

16. okt 2021 o 20:44 Róbert Rácz

LUČENEC. Basketbalisti lučeneckého BKM zostávajú bezchybní aj po 4. kole Niké SBL. V sobotu (16.10.) nedali šancu Handlovej a po stredajšej (13.10.) výhre nad Interom sú jediným doposiaľ nezdolaným tímom slovenskej extraligy.

Zo zápasu BKM Lučenec - Handlová (zdroj: Róbert Rácz)

BKM Lučenec - MBK Baník Handlová 93:70 (27:10, 21:25, 21:15, 24:20)

TH: 16/10 - 11/10, Fauly: 19 - 18, Trojky: 13 - 6, Rozhodovali: Kúkelčík, Karniš, Obertová

Lučenec: Buie 24, Bob 18, Castlin 14, Maričevič 11, Bolek 3 (Zorvan 11, Siládi 6, Jackuliak 5, Láštic 1, Grenda 0)

Handlová: Čekovský 21, Abram 10, Talley 7, Skvašik 6, Milivojevič 4 (Mrviš 16, Rožánek, Ščekič a Vojtek po 2, Krčmárik 0)

Daniel Sokolovsky (tréner Lučenca): Bol to zamotaný, divoký a zvláštny zápas. V prvej polovici duelu, keď bol ešte súčasťou hry výborný hráč Handlovej Jordon Talley, sme počas hry úspešne previedli viacero prvkov. Mojim zverencom stále prízvukujem, že našim cieľom nie je byť v tabuľke na prvom, druhom či treťom mieste, ale zlepšovať sa od zápasu k zápasu. Chceme, aby každá naša ďalšia hra bola postupne čistejšia, lepšia, aby sme sa menej dopúšťali chýb.

Zo zápasu BKM Lučenec - Handlová (zdroj: Róbert Rácz)

Hráme defenzívne, v zápasoch však strácame pozornosť. Osobne sa už neviem dočkať toho, ako budeme v marci a apríli fyzicky aj mentálne odolní. To je našim cieľom. Zatiaľ postupujeme jednotlivými úspešnými krokmi k splneniu tohto cieľa. Čo sa týka dneška, ešte nikdy som nebol súčasťou hry s toľkými technickými chybami ako v zápase proti Handlovej. Bol to aj pre mňa nový, zaujímavý zážitok. Chcem sa touto cestou ospravedlniť za svoje správanie na lavičke pani rozhodkyni, kvôli čomu som aj ja dostal technickú chybu. Potrebujem svoje správanie zlepšiť, pretože chcem byť príkladom pre svoj tím. Nechcem, aby sme boli tí, ktorí sa sťažujú na rozhodnutia rozhodcov. Je veľa možností, v čom a ako sa postupne zlepšovať. Najradšej sa ale učíme z vyhratých zápasov.

Zo zápasu BKM Lučenec - Handlová (zdroj: Róbert Rácz)

Juraj Láštic (hráč Lučenca): Dnes sme podali výborný výkon – v obrane aj v útoku. Už v prvej štvrtine sme si vypracovali výrazný náskok. Ako hovorí tréner, ideme od zápasu k zápasu. Som rád, že si dnes zahral každý z tímu. Tešíme sa na Komárno.

Danilo Rakočevič (tréner Handlovej): Bolo zjavné, že po stredajšom zápase proti Prievidzi sme boli fyzicky aj psychiky unavení. To sa prejavilo aj v dnešnej hre, hoci v niektorých fázach zápasu sme ukázali snahu vrátiť sa do hry. Vylúčenie nášho rozohrávača nás však totálne zabrzdilo, navyše Krčmárik ako druhý rozohrávač je po zranení. Napriek tomu uznávam, že Lučenec dnes vyhral zaslúžene. Majú dobrý tím, hrajú dobre. K dnešnej výhre im gratulujem a prajem ďalšie úspechy v lige. My si teraz trochu vydýchneme a ideme sa pripraviť na ďalší zápas.

Zo zápasu BKM Lučenec - Handlová (zdroj: Róbert Rácz)

Richard Rožánek (hráč Handlovej): Tento zápas nám takmer vôbec nevyšiel, Lučenec hral od začiatku svoju hru. Boli sme na nich pripravení, vedeli sme, že domáci budú veľa behať a hrať fyzicky, no nejak sme to vypustili a zápas sa potom už len dohrával.