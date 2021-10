Miesto duchov v centre Lučenca by malo ožiťa stať sa obytnou zónou

Investor tam má v pláne postaviť aj nový vežiak.

18. okt 2021 o 17:47 (vr)

Článok pokračuje pod video reklamou

LUČENEC. Samospráva mesta Lučenec zverejnila na sociálnej sieti informáciu o tom, že chátrajúca budova niekdajšieho internátu v areáli J. Fándlyho, pri Jánošíkovej ulici sa má dočkať obnovy. Popritom plánuje majiteľ pozemku s investorom "prekopať" aj blízke okolie tejto lokality v blízkosti obchodného centra.

„Táto budova bývalého internátu a jej okolie by po novom mohli slúžiť ako miesto na bývanie. Mesto Lučenec začalo rokovať s majiteľom budovy a investorom, ktorý vedeniu mesta predstavil svoj zámer na zmenu a skrášlenie tejto lokality," uviedlo vedenie mesta. Prvé online pracovné stretnutie s investorom a majiteľom pozemku sa uskutočnilo v stredu 13. októbra.

„Pracovného stretnutia sa zúčastnil aj zástupca občanov danej lokality, aby sme spoločne mohli korigovať zámery. Plány majiteľa chválime. Myslí na Lučenec ako na veľkomesto a pripravil veľmi dobrý projekt, ktorým chce zabezpečiť bývanie,“ povedala na margo stretnutia primátorka Alexandra Pivková.

Chýbajúca zeleň i vybavenosť

Prvá vizualizácia počíta s vytvorením priestorov pre byty a malé obchodné prevádzky aj s vybudovaním podzemného parkoviska. Z predstaveného asi najviac zaujme výšková budova, ktorá by mala prevyšovať existujúce budovy internátov.

Zástupcom obyvateľov a mesta, medzi ktorými boli aj dvaja architekti, v prvotnom návrhu podľa zverejnených informácií chýbalo viac zelene aj občianskej vybavenosti. Ide však ako pripomenuli o prvé stretnutie a tak po postupnom zapracovaní pripomienok zúčastnených strán môže byť konečná podoba projektu iná.

„Sme na začiatku a musíme zladiť svoje predstavy. Projekt nie je zlý, práve naopak. Vyzdvihujeme snahu majiteľa priniesť do nášho mesta niečo zaujímavé. Musíme však dbať na verejný záujem a na občanov tejto lokality,“ pripomenula Pivková a podotkla, že sa zúčastneným zdalo územie veľmi zastavané a niektoré budovy boli možno príliš vysoké.

„Majiteľ a investor si pripomienky vypočuli a mali by ich zapojiť do ďalšieho návrhu. Ten by mali predstaviť na ďalšom pracovnom stretnutí," dodalo vedenie mesta, ktoré na záver prezradilo, že aj ďalší "strašiak" v centre mesta by mohol v budúcnosti zmiznúť.

Jedná sa o niekdajšiu budovu Gastro v blízkosti Železničnej ulice. Z nej zostal po zásahu developera, ktorý z nej chcel v minulosti spraviť rezidenčné bývanie len aktuálne chátrajúci skelet.