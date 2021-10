Do lučeneckej synagógy vtrhli draci a drakobijci (FOTO+VIDEO)

Výstavu plnú fantázie pripravili pre veľkých i malých.

19. okt 2021 o 9:24 (vr)

LUČENEC. V lučeneckej synagóge od dnes 19. októbra na tri mesiace ožívajú fantazijné legendy.

Návštevníci môžu vstúpiť do ríše drakov, ktoré bojovali nielen medzi sebou, do súboja s nimi s apúšťali aj legendárni drakobijci.

Na výstave sa môžete posadiť aj na pomyselný dračí trón.

„ Mýtus o drakovi nie je len starým príbehom o zázrakoch a sláve. Je prítomný aj teraz okolo nás a práve sa tvorí. Draci a drakobijci sú v životnej veľkosti a verne zobrazujú povrch tela i anatómiu týchto mýtických tvorov," uviedla vedúca Mestského múzea Andrea Moravčíková.

Autorom výstavy a samotných drakov je výtvarník Aleš Drašnar z Českej republiky.

„Príďte si pozrieť mýtické bytosti a súboje dvoch odvekých nepriateľov. Vstúpte do ríše fantázie. Objavte v sebe dieťa. Ukážte deťom čaro mýtov o drakoch.

Staňte sa sami hrdinami v boji proti odvekému nepriateľovi. Fotografovanie na výstave nie je len dovolené, ale dokonca vítané," pozvala návštevníkov Moravčíková.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/9yTDLNajwA8

Výstava potrvá do 16. januára 2022. Otvorená bude vždy od utorka do nedele v čase od 10.00 do 18.00 hod. Deti do troch rokov majú vstup zdarma. Deti od 4 do 6 rokov zaplatia 1 euro, deti od 7 do 15 rokov 2 eurá, ZŤP, seniori, študenti 3 eurá, dospelí 5 eur a existuje aj rodinné vstupné (2dospelí +3 deti) za 12 eur.

„Podujatie je v režime Základ, prosíme o dodržiavanie epidemiologických opatrení a pokynov personálu," zakončila Moravčíková.