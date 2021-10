Poltárčanky zdolali aj Hnúšťu

Regionálne derby ovládli volejbalistky MVK Poltár. Oklieštenú Hnúšťu zdolali v dvojzápase dvakrát 3:0 na sety.

24. okt 2021 o 11:38 Róbert Rácz

POLTÁR. Tri domáce vystúpenia a šesť výhier. To je doterajšia zápasová bilancia volejbalistiek MVK Poltár. Účastníčky 1. ligy skupiny Východ nezaváhali ani v poslednom domácom vystúpení. Z regionálneho derby vzišli zverenkyne trénera Dreisiga opäť víťazne.

Hráčky Hnúšte (zdroj: Róbert Rácz)

V sobotu 23. októbra pokračovala druhá najvyššia volejbalová súťaž žien zápasmi 3. kola. Poltárčanky tentokrát privítali súperky z neďalekej Hnúšte, ktoré na duel pricestovali v značne oklieštenej zostave. Nabitému kádru domácich volejbalistiek dokázali Hnúšťanky vzdorovať úvodných setoch oboch zápasov. Druhý set prvého a druhého duelu sa niesol v jednoznačnej réžii Poltárčaniek, oba tretie sety už boli potom viac vyrovnané. Domáce volejbalistky si tak zabezpečili ďalšie cenné body do prvoligovej tabuľky, ktorú aktuálne vedie tím Žiliny. MVK Poltár sa nachádza na druhom mieste, na lídra stráca len jeden bod.

Boris Dreisig (tréner MVK Poltár): Jeden z troch setov bol v prípade prvého aj druhého zápasu zo strany Hnúšte slabší, no v tých zvyšných sa naše súperky vypli k celkom slušnému výkonu. Dovolím si tvrdiť, že húževnatý výkon Hnúšte nás dobre preveril, zistili sme, kde máme ešte nejaké nedostatky a na čom musíme popracovať. Čo sa týka našej hry, myslím si, že sme hrali veľmi dobre. Konečne sme sa trochu chytili aj na podaniach, keď sme podávali tak, ako si to predstavujem – prísne, tvrdo, nízko ponad sieť. Darilo sa to najmä trom našim hráčkam Radovej, Kudlíkovej a Hajdóci.

Súpiska MVK Poltár: Aneta Bitalová, Adriána Findrová, Dominika Gondeková, Lenka Hajdóci, Petra Kubišová, Alena Kudlíková, Daša Nociarová, Karin Radová, Beata Sojková, Katarína Strmeňová, Tamara Števková, Jana Wiednerová

TABUĽKA

1. Žilina 6 6 0 18

2. Poltár 6 6 0 17

3. Prešov 4 2 2 7

4. Čadca 4 2 2 7

5. Zvolen 4 2 2 5

6. Žiar 6 0 6 0

7. Hnúšťa 6 0 6 0