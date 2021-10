Mitrovanie v Novohrade sa predsa len uskutočnilo, hoci na inom mieste

Z Lučenca sa presunulo do Lovinobane.

25. okt 2021 o 9:34 (vr)

LOVINOBAŇA. V sobotu 23. októbra sa v Amfiteátri Lovinobanského občianskeho združenia Almix v Lovinobani usporiadalo už druhé podujatie s názvom Mitrovanie v Novohrade. Prvý ročník sa uskutočnil na Ľadove v Lučenci v spolupráci so Strednou odbornou školou hotelových služieb a dopravy v Lučenci.

„Už vtedy sme mali na podujatie skvelú odozvu, na pestrý celodenný program, spojený s Hubertovou jazdou. V dnešnej situácii, však nie je možné urobiť Mitrovanie v takom rozsahu, avšak bolo by obrovskou chybou, ak by sme prestali a radšej sedeli doma," uviedol organizátor Milan Alberti, pracovník Novohradského osvetového strediska.

Ten podotkol, že ich cieľom preto bolo priniesť aspoň v menšom rozsahu program, ktorý nám pripomína neodmysliteľnú časť našej kultúry. Hlavným problémom bola súčasná epidemiologická situácia, a všetky okolnosti, ktoré sa s ňou spájajú. Niektorí účinkujúci postupne odhlasovali svoju účasť, dokonca aj ráno v deň podujatia.

„Bohužiaľ aj program bolo ťažké zostaviť, pretože sa nedalo zaručiť, kto na mitrovačku príde. Ešte pre upresnenie, Mitrovanie je ukončenie pastierskej resp. salašnej sezóny. V tomto čase valasi hnali stáda do dolín, bližšie k dedinám," prezradil Alberti.

Na Mitra, alebo aj Gála sa konalo vyúčtovanie pastierskej sezóny, ktorej hlavým prvkom bola hostina a s ňou spojená kultúrna vložka, či už hudobného, alebo aj tanečného charakteru.

Živá výstava i ukážka tkáčstva

Na podujatí v Lovinobani mohli návštevníci vidieť živú výstavu Slovenskej dojnej ovce, ktorá je naším národným plemenom. Vystavované ovečky sa pasú v lokalite Rátka a Trebeľovce (okr. Lučenec) a priniesla ich spoločnosť ISOKMAN – trading s.r.o., v zastúpení Vladimíra Murína, ktorý spoločne s gazdom Jozefom Golianom z Píly (okr. Lučenec) porozprávali o gazdovaní ako takom.

Ľubka Žilková z Kokavy nad Rimavicou nám porozprávala o tkáčskom remesle a predviedla ukážky tkania vlny na krosnách, či prípravu ovčej vlny na zatkávanie. Rasťo Kazár z Podrečian, nám porozprával o výrobe kožuchov,"spresnil osvetár.

V rámci vystúpení hudobno-tanečného charakteru, mohli návštevníci vidieť Ľudovú hudbu Ondreja Radiča z Kokavy nad Rimavicou, Andreja Babiara z Príbeliec, ktorý hral na gajdách aj fujare(okr. Veľký Krtíš), Folklórnu skupinu Vrbiniačky z Lovinobane, Milana Gábora z Budinej, či Folklórny súbor Jánošík z Fiľakova. Podujatie moderoval Martin Kopor.

„Nateraz si môžeme priať, nech korona čoskoro zmizne a konečne sa dostaneme do normálu. Bohužiaľ, myslím si, že to už nebude tak, ako to bolo do nástupu korony. Ľudstvo to ovplyvní negatívne a bude problematické prebudiť chuť ľudí kultúrne žiť, vzdelávať sa, alebo sa umelecky prejavovať. Dúfam, že sa mýlim a ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na tomto krásnom podujatí," zakončil Milan Alberti.

Podujatie organizovalo Novohradské osvetové stredisko-Banskobystrický samosprávny kraj, OZ Maťkov dvor a Lovinobanské občianske združenie Almix.