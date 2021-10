Treťoligové derby bez víťaza, Poltár kradol body vo Zvolene

Víťazne sa s jesennou časťou 2021/2022 rozlúčili hráči Lučenca. Výbornú formu potvrdili Radzovce, ktoré prezimujú na druhom mieste piatej ligy.

25. okt 2021 o 6:02 Róbert Rácz

LUČENEC A OKOLIE / REGIÓNY. Futbalové súťaže krajských líg uzavreli uplynulý víkend (23.-24.10.) kapitolu jesennej časti 2021/2022. Niektoré tímy ešte čakajú na dohrávky - čitateľov nášho webu a týždenníka MY Novohradské noviny o nich budeme informovať.

Azda najväčšiu pozornosť na seba pútal treťoligový duel s prívlastkom derby. Hráči fiľakovského FTC hostili v záverečnom jesennom kole tím Kalinova. Prečítajte si (nielen to), ako hodnotia tento šláger aktéri oboch mužstiev.

V článku vám prinášame výsledky tretej, štvrtej a piatej ligy.

TIPOS III. liga Stred

Lučenec - Kováčová 3:1 (1:1)

Góly: 63. Šoltíšik, 88. Mózer - 12. Skydan, 45. Giertl (vl. gól)

ŽK: 32. Katunarić, 51. Pipíška

ČK: 60. Vaník

DOMÁCI: Jenčo - Ustaník, Očenáš, Katunarić, Suja, Kafrík (30. Kotora), Šoltíšik, Hulec, Mózer, Pipíška, Oláh (65. Babiak)

HOSTIA: Vaník - Giertl, Skydan, Žilinec, Bariak, Bellay, Duda, Šanta (61. Tuček), Turák (80. Psársky), Macuľa, Barta

Marcel Turňa (tréner Lučenca): Do zápasu sme vstupovali pod miernym psychickým tlakom vzhľadom na predošlé tri nevydarené zápasy, kedy sme nestrelili gól. Úvod zápasu s Kováčovou sme nemali dobrý a hneď z prvej akcie súpera sme inkasovali po našej nedôraznosti. To nami trochu otriaslo, no chceli sme ešte do polčasu vyrovnať. To nám vyšlo. Do druhého polčasu sme išli s tým, že chceme súpera zlomiť ďalšími gólmi a dotiahnuť zápas do víťazného konca. To sa nám, aj s prispením súperovho brankára, ktorý bol vylúčený, podarilo. Najmä v druhej štyridsaťpäťminútovke sme ukázali viac vôle po víťazstve a chcenie získať tri body za každú cenu, takže si myslím, že naša výhra je zaslúžená.