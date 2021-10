Boj o lídra tabuľky zvládli lepšie futbalisti Mýtnej

Ružiná rozhodla o svojom víťazstve v poslednej minúte zápasu. Gólostroj Hrnčiarskych Zalužian sa zastavil na čísle dvanásť.

25. okt 2021 o 6:13 Róbert Rácz

LUČENEC A OKOLIE / REGIÓNY. Počas uplynulého víkendu (23.-24.10.) sa hralo predposledné kolo lučeneckého ObFZ. Boj o špicu tabuľky zvládli v derby dueli lepšie hráči Mýtnej, ktorí zdolali cinobanský CŠK na jeho pôde. Na zápas v Hrnčiarskych Zalužanoch pricestovali len deviati statoční Starohaličania, ktorí inkasovali tucet gólov. Päť z nich zaznamenal M. Láska.

6. liga ObFZ Lučenec

Vidiná - Lovinobaňa 3:1 (2:0)

Góly: 14. Melich, 15. a 75. Telek - 62. D. Šróba

ŽK: 86. Kučera, 86. Telek – 41. Šróba, 84. Jaško

Rozhodoval: Kojnok

Divákov: 50

DOMÁCI: Václavík - Miadok, Melich, Šuľaj, Špak (89. Biblyák), Juríček (56. Varchol), Melicher, Hronec, Šupina, Telek, Molokáč (65. Kučera)

HOSTIA: Ľalík (46. Becáni) - Jaško, Drugda (26. Oláh), Kuvik, F. Majkút, Rafaj, Martin Majkút, Marek Majkút, J. Šróba (46. Abelovský), D. Šróba, Hronec (24. Koristek)

Hostia v prvom polčase nepremenili pokutový kop a domáci ich za to potrestali strelením dvoch gólov. Druhý polčas bol vyrovnaný, na oboch padlo po góle a výsledok sa už potom nezmenil.



Uhorské - Divín 5:0 (1:0)

Góly: 10. Csányi, 70. a 83. Oláh, 74. a 82. Ďuriško

ŽK: 52. Okša

Rozhodoval: Vrábeľ

Divákov: 30

DOMÁCI: Trčan - Kuvik (76. Obročník), Nosáľ, Nociar (64. Mizera), Straško, Kamas, Ďuriško (82. Siheľský), Csányi, M. Poliak (58. Oláh), M. Poliak, Masár (58. Hozdek)

HOSTIA: Šoltés - Havrla, Bucha, Činčura, Okša, Peťko, Marko, Kováč, Leško, Oláh, Berky

Od úvodného hvizdu boli domáci lepším mužstvom, no strelecky sa napriek mnohým šanciam nedokázali presadiť, preto prvý polčas vyhrali len 1:0. Po zmene strán sa obraz hry nezmenil, domáci však pár svojich šancí využili a úplne zaslúžene vyhrali 5:0.

Kokava n/Rim. - P. Dravce 4:0 (4:0)

Góly: 12.,20. a 40. M. Sendrei, 30. Jakub Becáni

ŽK: 82. Molnár, 89. Banga

Rozhodoval: Budinec

Divákov: 50

DOMÁCI: Suja - Ján Becáni, Chromek, Jakub Becáni, Bavala, Radič, Filipiak, Skrutek, Varga (59. Kafka), M. Sendrei (59. Nemčok), Šuniar (59. Lámer)

HOSTIA: Čipčala - Milei, Košťál, Nôta, Molnár, Banga, D. Berky, Fertö, R. Berky, Hodul, Gondáš (46. Baláž)

V prvom polčase jednoznačne dominovali na ihrisku domáci. V druhom polčase sa akoby uspokojili s výsledkom. Hralo sa prevažne na polovici hostí, no vypracované šance už domáci nepretavili do gólov.



Hr. Zalužany – St. Halič 12:3 (4:2)

Góly: 23.,25.,62.,73. a 74. Láska, 37. Paraj, 51. R. Kojnok, 68. a 78. F. Kubaliak, 84. a 86. I. Markotán - 15. Berky (vl. gól), 34. a 44. Matúška (1 z 11m), 53. Dudáš

ŽK:

Rozhodoval: Žiak

Divákov: 40

DOMÁCI: Burín - Pribilinec, M. Markotán, T. Kubaliak, F. Kojnok, R. Kojnok, F. Kubaliak, Paraj, Turoň, Láska, I. Markotán

HOSTIA: Galamb - Cerovský, Vrábeľ, Matúška, Dudáš, Malatinec, Berky, Svorad, Kalina

Hostia nastúpili len s ôsmimi hráčmi v poli, no vďaka bojovnosti a veľmi dobrému výkonu ich brankára dokázali dlho udržiavať prijateľné skóre. V druhom polčase sa však domácim začalo viac strelecky dariť, čo sa premietlo aj na konečnom výsledku zápasu.

Halič - Ružiná 1:2 (1:1)

Góly: 45. Lukáč - 29. a 90. Nosáľ (1 z 11m)

ŽK: 66. Berky, 66. Póni, 88. Macko – 62. M. Smädo, 69. Becáni, 90. Balogh

ČK: 34. Gálik – 82. Sochor

Rozhodoval: M. Jačmeník

Divákov: 80

DOMÁCI: O. Papanitz - M. Papanitz (54. Dobrocký), Macko, Póni, Berky, Lukáč, Hámorník, Borovec, Búlik, Gálik, Šípoš (74. Romančík)

HOSTIA: Michálik - Marko, Sochor, Balogh, Ľupták, Bodor, Moravčík (62. Jamnický), Penksa, Haško (53. M. Smädo), Nosáľ, Becáni (80. P. Smädo)

V slnečnom počasí sa hral nervózny zápas. Hostia viedli výstavným gólom Nosáľa z priameho kopu. Domáci takmer polhodinu dohrávali desiati, vyrovnali pred odchodom do kabín gólom Lukáča. Hostia mali v druhom polčase prevahu, ale na víťazstvo potrebovali až gól z penalty v nadstavenom čase.



Cinobaňa - Mýtna 0:2 (0:0)

Góly: 46. Demanko, 79. Koristek

ŽK: 58. Vaculčiak, 71. Suja, 80. Studený – 9. Stankovič, 76. Golian

ČK: 90. J. Čierny

Rozhodoval: S. Jačmeník

Divákov:100

DOMÁCI: Kiš - Csaba, Haráni, Suja, M. Berky, R. Berky, P. Čierny, Vaculčiak (72. Lauko), Čonka (85. J. Čierny), Studený, Klima (56. Hrubý)

HOSTIA: Urbančok - Novák, Bolčo, Budáč, Mužík, Stankovič (53. Koristek), Mišík (88. Harčár), Sivok, Golian (85. Mázik), Kralinský, Demanko

Zápas o prvé miesto sa začal opatrne so zabezpečenými obranami. Cinobaňa nepremenila v 9. a 21. minúte svoje šance a keď po polhodine hry mieril nepresne Klima, obraz hry sa zmenil. Mýtna bola futbalovejšia a ešte do polčasu mohla vyhrávať, no Demankovu strelu vyrazil Kiš na roh. Druhý polčas ešte ani poriadne nezačal a hostia išli do vedenia zásluhou Demanka. Mýtna bola lepšia, 15 minút pred koncom nastúpil Koristek, ktorý o päť minút nato ukázal, prečo je najlepším hráčom aj strelcom hostí. Stanovil konečný výsledok na 0:2. V závere dostal červenú kartu J. Čierny a Mýtna si výhrou upevnila prvenstvo v tabuľke.

Santrio Láza - Podrečany 4:0 (1:0)

Góly: 7. a 49. Stieranka, 56. Lapin, 65. O. Mišík

ŽK: 45. Bubenka

Rozhodoval: Holas

Divákov: 7

DOMÁCI: Sychra - Očovay, Sarvaš, Kováčik, Majoroš (62. Mitter), Nosáľ, Šumec, A. Mišík, Stieranka (72. Nagy), O. Mišík, György (46. Lapin)

HOSTIA: Hronec - F. Oláh, Melicherčík, Veselka, Andel, Filčík, Z. Oláh, Kišvince, Bubenka, Borovička, Válek (71. Ľudovít Alštock)

Santrio odohralo na domácej pôde posledný zápas jesene. Skóre duelu otvoril v 7. minúte Stieranka. Bol to jediný gól prvého polčasu, ktorý sa hral útočne zo strany domácich. V druhom polčase videli diváci ďalší gól opäť z kopačky Stieranku v 49. minúte. Prihrávku Nosáľa v 56. minúte využil Jakub Lapin a dostal domácich do trojgólového vedenia. Autorom posledného gólu bol O. Mišík. Herne lepší domáci zápas zaslúžene vyhrali, no hostia si zaslúžia pochvalu za bojovnosť, najmä však ich brankár. Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým funkcionárom, usporiadateľom, divákom a ľuďom, ktorí nás povzbudili a pomáhali v priebehu celej jesene. Najväčšia vďaka patrí hráčom, ktorí pred začiatkom súťaže prijali našu ponuku hájiť farby Santria. Chlapci vytvorili úžasný kolektív a sme im nesmierne vďační, že nám pomohli udržať náš klub vo futbalovej rodine.



TABUĽKA

1. Mýtna 14 11 1 2 42:14 34

2. Ružiná 13 10 2 1 50:12 32

3. Cinobaňa 13 9 2 2 52:15 29

4. Vidiná 13 9 0 4 50:19 27

5. Kokava n/Rim. 13 9 0 4 44:37 27

6. Santrio Láza 13 8 2 3 45:19 26

7. Hr. Zalužany 13 7 2 4 44:29 23

8. Lovinobaňa 13 5 5 3 31:16 20

9. Biskupice 13 4 2 7 18:22 14

10. Uhorské 13 4 2 7 26:34 14

11. P. Dravce 13 3 2 8 20:36 11

12. Halič 13 1 7 5 17:29 10

13. Divín 13 2 2 9 21:49 8

14. St. Halič 13 1 0 12 11:89 3

15. Podrečany 13 0 1 12 12:63 1