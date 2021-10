Banskobystrický kraj tmavne, očkovaní by sa najprísnejším pravidlám mohli vyhnúť

Šéf rezortu zdravotníctva je ochotný rokovať o zmiernení opatrení v čiernych okresoch, ale len pre zaočkovaných.

27. okt 2021 o 19:59 Marcela Ballová, TASR

LUČENEC. Juh Banskobystrického kraja bude podľa Covid automatu od pondelka 1. novembra čierny. To znamená najprísnejšie protipandemické opatrenia, ktoré výrazne obmedzia aj prevádzky.

Podľa vyjadrenia Zuzany Eliášovej, hovorkyne zdravotníctva, je Vladimír Lengvarský, šéf rezortu zdravotníctva, po Sviatku všetkých svätých a Pamiatke zosnulých otvorený diskusii o zmenách v Covid automate.

Pred sviatkami ich však realizovať neodporúča pre očakávanú migráciu ľudí.

Podľa návrhu zmien, ktoré avizovali predstavitelia SaS, bymali mať aj v čiernych okresoch očkovaní väčšiu slobodu.

Vstup do prevádzok, v ktorých sú majiteľ a personál očkovaní, by im mal byť umožnený. Týkalo by sa to aj ľudí, ktorí už ochorenie covid-19 prekonali.

"Minister ich odporučenie vypočul a ako lekár sa s ním stotožnil," potvrdila Eliášová.