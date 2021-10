Zmena času sa dotkne aj vlakových spojov, cez sviatky vypravia posilové vlaky

S posilovými vlakmi sa počíta aj na tratiach v Banskobystrickom kraji.

28. okt 2021 o 13:09 Marcela Ballová

V noci zo soboty 30. októbra na nedeľu 31. októbra sa mení letný čas na zimný. Znamená to, že o tretej ráno si hodinky posunieme hodinu dozadu, teda späť na druhú hodinu.

Podľa informácií, ktoré poskytol Tomáš Kováč, hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) sa táto zmena dotkne dvoch vlakových spojov. Pripomenul, že ZSSK vypraví v súvislosti s očakávanou migráciu ľudí počas Sviatku všetkých svätých (1. novembra) posilové vlaky.

Čo sa týka spomínaného ovplyvnenia jazdy dvoch spojov, pôjde o nočné diaľkové vlaky ZSSK.

Podľa slov hovorcu zostanú stáť vo vybraných železničných staniciach. V jazde budú pokračovať po hodine.

"Ide o rýchlik vychádzajúci z Humenného o 21.54 hod. Príjazd do Košíc je naplánovaný na 23.45 hod. Do Bratislavy by mal doraziť o 5.49 hod. Vlak má príchod do Ružomberka o 2.05 hod. letného času a odchod o 2.06 hod. SEČ. Zmena sa dotkne aj rýchlika s odchodom z Bratislavy o 22.53 hod. Do Košíc by mal doraziť o 5.01 hod. a do Humenného o 6.33 hod. Tento vlak má príchod do Kraľovian o 2.07 hod. letného času, odchod o 2.09 hod. SEČ," uviedol Kováč s tým, že podobne budú aj na tratiach susedných železníc ovplyvnené jazdy nočných vlakov.

"Vlaky, ktoré vchádzajú na Slovensko po 3.00 hod pôjdu už podľa SEČ," dodal hovorca.

Počas Sviatku všetkých svätých pridá spoločnosť ZSSK trinásť rýchlikov a jeden regionálnych expres. Podľa technických možnosť posilní aj niektoré pravidelné vlaky.

Vypravené budú nasledovné posilové vlaky:

1. novembra:

RR 17935 GEMERAN (Zvolen os. st. 17:13 – Košice 20:37)

RR 17842 URPÍN (Banská Bystrica 17:12 – Bratislava hl. st. 21:03)

RR 17840 URPÍN (Banská Bystrica 15:12 – Bratislava hl. st. 19:01)

RR 17764 TATRAN (Košice 17:57 – Bratislava hl. st. 23:53)

RR 17610 TATRAN (Košice 13:43 – Bratislava st. 19:36)

RR 17612 ŠARIŠAN (Humenné 14:06 – Bratislava hl. st. 21:06)

RR 17715 POVAŽAN (Bratislava hl. st. 19:21 – Žilina 21:49)

RR 17716 POVAŽAN (Žilina 16:19 – Bratislava hl. st. 19:10)

RR 17718 POVAŽAN (Žilina 18:08 – Bratislava hl. st. 20:56)

RR 17720 POVAŽAN (Žilina 20:38 – Bratislava hl. st. 22:59)

REX 17728 (Prievidza 18:34 – Bratislava hl. st. 21:29)

Niektoré posilové vlaky vypravia už v piatok 29. októbra. Konkrétne ide o spoje:

RR 15711 ŠARIŠAN (Bratislava hl. st. 15:13 – Humenné 23:03)

RR 15713 TATRAN (Bratislava hl. st. 17:13 – Košice 22:58)

RR 15715 POVAŽAN (Bratislava hl. st. 19:21 – Žilina 21:49)