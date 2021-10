Záujem o očkovanie sa v Lučenci výrazne zvýšil

Pravdepodobne za to môže aj možnosť zaočkovania sa treťou dávkou.

29. okt 2021 o 19:24 Radovan Vojenčák, (vr)

LUČENEC. Piatok 29. októbra patril vo veľkokapacitnom očkovacom centre v Lučenci umiestnenom v priestoroch Mestského úradu už aj očkovaniu treťou dávkou vakcíny od firmy Pfizer bez nutnosti registrácie. Určite aj vďaka tomu sa záujem o očkovanie proti ochoreniu Covid-19 výrazne zvýšil. Keď sme navštívili centrum pred dvoma týždňami pohyboval sa denný priemer približne na úrovni 80 ľudí denne. Dnes ich bolo oveľa viac, a rad sa pred vstupom vytvoril hneď už po jeho otvorení a zostal takmer do jeho zatvorenia o 18.00 hod..

„Presné čísla budeme mať až po skončení očkovania. Keď budem nahadzovať denný "report", ale myslím si, že sme dnes dosiahli, alebo nebudeme ďaleko od počtu, 500 zaočkovaných," uviedol Tibor Dancs vedúci očkovacieho centra v Lučenci.

Ako spresnil je potešujúce, že záujem o tretiu dávku mali hlavne rizikoví seniori, ale očkovalo sa aj výrazne prvou a druhou dávkou. Prišlo aj zhruba 18 neplnoletých v sprievode rodičov.

„V tejto kategórii je záujem o očkovanie už výrazne nižší a uvidíme dokedy bude trvať tento zvýšený záujem u starších, nakoľko zaúraduje strach z ďalšej vlny pandémie a aj donútia ľudí ostatné okolnosti. Akou záčina byť nutnosť byť zaočkovaný kvôli práci."doplnil Dancs.

Záujemcovia o očkovanie prišli ešte aj po uzatvorení vchodu. Dorazili do Lučenca až z Krupiny, nakoniec ich dnu pustili hoci ešte čakalo podľa slov jedného z prítomných doktorov dnu ešte štyridsať ľudí na dávku vakcíny.

Očkovanie aj budúci týždeň

„Prípadným ďalším záujemcom odporúčam prísť v stredu 3. novembra, keď už od 14.00 až do 18.00 hod. budeme opäť očkovať vakcínou od firmy Pfizer bez nutnosti registrácie, či už pôjde o prvú, druhú alebo tretiu dávku," pokračoval vedúci centra a dodal, že sa bude očkovať aj v piatok s tým rozdielom, že od 14.00 do 16.00 hod. bude centrum vyhradené na očkovanie treťou dávkou pre pacientov s poruchami imunity. Následne do 18.00 hod. budú môcť opäť prísť záujemcovia o vakcináciu na 1. až. 3. dávku bez nutnosti predchádzajúcej registrácie.