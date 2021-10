Treťoligisti v dohrávkach neuspeli, Ružiná prezimuje na špici 6. ligy

Uplynulý víkend dal definitívnu bodku za jesennou časťou futbalových súťaží. Prečítajte si, ako dopadli dohrávané zápasy TIPOS III. ligy Stred a záverečné kolo ObFZ Lučenec.

31. okt 2021 o 18:39 Róbert Rácz

LUČENEC A OKOLIE / REGIÓNY. Pred niekoľkými hodinami sa definitívne skončili všetky krajské a oblastné futbalové súťaže. Bodku za jesennou časťou dali dve treťoligové dohrávky, v ktorých sa predstavili mužstvá Rimavskej Soboty a fiľakovského FTC.

Zo zápasu medzi Starou Haličou a Uhorským (zdroj: Róbert Rácz)

Na niekoľko mesiacov onemejú aj zelené trávniky klubov lučeneckého ObFZ. Záverečné kolo prinieslo dramatické boje o špicu tabuľky. Jesenným kráľom sa v úplnom závere prvej polovice súťaže stali futbalisti Ružinej, ktorí v napínavom súboji zdolali tím Cinobane.

Všetky výsledky a hodnotenia prinášame v článku a v najnovšom vydaní týždenníka MY Novohradské noviny.

TIPOS III- liga Stred - dohrávané zápasy

Fiľakovo - Kováčová 0:5 (0:1)

Góly: 22. a 70. Hric, 50. Turák, 61. a 87. Duda (1 z 11m)

ŽK: 38. Kovanič – 3. Žilinec, 30. Bariak, 73. Hric, 84. Macuľa

DOMÁCI: Páriš - Balázs (46. Bolla), Kurunci, Köböl, Lovyniuk, Iboš, Lavrík (46. Kojić), Daško (59. A. Botoš, 82. F. Botoš), Kovanič, Püšpöky, Strniša

HOSTIA: Tuček - Giertl, Skydan (46. Macuľa), Žilinec, Bariak, Barta, Bellay, Duda (90. Macko), Turák (86. Šanta), V. Slovák, Hric

Eugen Bari (tréner Fiľakova): V tomto zápase asi ani nemám čo hodnotiť. Vystihuje to len jedno slovo, a to katastrofa. Neviem si to vysvetliť, pochopiť a neviem, kde zaradiť tento zápas. Naozaj neviem, čo sa včera vo Fiľakove odohralo, je to pre mňa nepochopiteľné. Celé mužstvo dnes jednoducho sklamalo.