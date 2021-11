Staronový účastník piatej ligy uzatvára kvarteto najlepších tímov

Dominik Badinka: "Ciele prvej polovice súťaže sú splnené. Je to zásluha celého mužstva. Sme jeden tím, spoločne vyhrávame, spoločne i prehrávame."

1. nov 2021 o 12:50 Róbert Rácz

TOMÁŠOVCE. Staronový účastník piatej ligy skupiny D sa po prvej polovici súťažného ročníka 2021/2022 usídlil na 4. mieste tabuľky. Hoci v úvodných troch kolách zaznamenal dve prehry, v ďalšom priebehu súťaže ťahal za kratší koniec už len raz – v derby proti Buzitke.

Článok pokračuje pod video reklamou

Káder Tomášoviec, účastníka V. ligy skupiny D (zdroj: archív Dominika Badinku)

Tomášovčania si vo zvyšných desiatich dueloch pripísali na svoje konto zhodný počet víťazstiev a remíz. Dovedna ich bolo po päť. K najcennejším skalpom „slovanistov“ patrí domáca výhra zo začiatku augusta nad veľkokrtíšskym Baníkom, ktorý aktuálne vedie pelotón piatej ligy.

Zdá sa, že predsezónne doplnenie kádra o skúsených futbalistov a zmena na trénerskom poste Tomášovciam prospeli. Za prvou polovicou sezóny sme sa obzreli spoločne s prezidentom klubu Dominikom Badinkom, ktorý je zároveň súčasťou tímu v roli hráča.

Ako hodnotíte prvú polovicu súťaže, do ktorej ste sa pred sezónou prebojovali a vrátili po niekoľkoročnej zastávke v oblastnej súťaži?

Jesennú časť hodnotím pozitívne. V klube sme si dali záväzok, že domáce zápasy chceme zvládnuť, neprehrať ich, a že každý bod z ihrísk súperov bude dobrý. Ja osobne som si dal cieľ získať aspoň 20 bodov, takže v konečnom zúčtovaní môžem skonštatovať, že nám to vyšlo. Štvrte miesto je veľmi pekné, no nesmieme prestať hrať ani po zimnej prestávke, lebo bodový rozdiel je minimálny.

Zo zápasu (zdroj: archív Dominika Badinku)

Vnímali ste kvalitatívny rozdiel v zápasoch šiestej a piatej ligy? V čom bol najvýraznejší?

Skok z okresu do kraju je veľký. Pred sezónou sme si v klube sadli a preberali, ako by sme to mohli čo najlepšie vyskladať. Povedali sme si, ktoré posty musíme posilniť a začali sme riešiť hráčov, ktorí nám pomôžu mužstvo udržať v piatej lige.

TJ Slovan Tomášovce (zdroj: archív Dominika Badinku)

Už pred štartom nového súťažného ročníka klub postupne predstavoval nové posily. Išlo o skúsených futbalistov, ktorí už majú čo-to na zelených trávnikoch odkrútené. Ako ste s odstupom času spokojný s doplnením kádra? Zapadli do mančaftu Tomášoviec?

Všetky posily musím pochváliť. Takisto aj hráčov, ktorí už u nás pôsobili a pôsobia. Vyberali sme futbalistov, ktorí majú alebo už mali niečo s tomášovským futbalom spoločné, a zároveň takých, ktorí prejavili záujem hájiť farby nášho klubu a bojovať za Tomášovce. Som nesmierne rád, že nám prišli pomôcť a hrať tam, kde chceme byť.

A ako ste spokojný s trénerským matadorom Róbertom Fízeľom? Práve on prebral kormidlo tomášovského Slovana pred sezónou…

S trénerom sme si dali pred sezónou ciele a tie sú na konci prvej polovici súťaže splnené. Je to zásluha celého mužstva, sme jeden tím, spoločne vyhrávame, spoločne i prehrávame.

Zo zápasu (zdroj: archív Dominika Badinku)

Čo plánuje, resp. čo čaká klub v najbližších týždňoch a mesiacoch? Bude ešte prebiehať tréningový proces? Kedy plánujete začať so zimnou prípravou?

Súťaž sme nateraz ukončili. Máme naplánované stretnúť sa raz do týždňa. Prípravu by sme chceli odštartovať v polovici januára. Chceme mať kvalitnú prípravu, v rámci ktorej by sme radi odohrali priateľské zápasy s kvalitnými mužstvami z vyšších súťaží.

Máte už avizovaný pohyb futbalistov v rámci hráčskeho kádra? Plánuje niekto z tímu odísť, zostávate pokope, alebo by ste mužstvo chceli ešte doplniť?

Po sezóne sme si sadli a porozprávali sme sa so všetkými hráčmi. Odchod z klubu nikto neavizoval, do tímu by sme chceli doniesť ešte jedného kvalitného futbalistu.

Je ešte niečo, čo by ste chceli odkázať spoluhráčom či fanúšikom tomášovského futbalu?

Ďakujem všetkým hráčom a funkcionárom klubu, taktiež našej pani bufetárke, divákom, pánovi starostovi Jánovi Mičudovi. Veľká vďaka však patrí aj sponzorom za ich priazeň a sponzorské dary. Verím, že klub bude ďalej len napredovať a budeme ho spoločne držať tam, kde patrí.