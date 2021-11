Mimel je pre neho futsalová rodina, sníva však o katalánskom veľkoklube

V nedávno skončenej skupinovej fáze Ligy majstrov podržal tím Lučenca viacerými fantastickými zákrokmi. Lepšiemu porozumeniu slovenčiny mu pomohlo pôsobenie v českej futsalovej extralige.

2. nov 2021 o 8:45 Róbert Rácz

LUČENEC. Začiatkom marca tohto roka sa vrátil do klubu, v ktorom už v minulosti pôsobil. Súčasťou kádra lučeneckého Mimelu bol od leta 2019 po dobu jedného roka. Zo zahraničného angažmánu prišiel späť do centra Novohradu, aby posilnil dôležitý futsalový post. Reč je o brankárovi Woslleym Alvesovi Rodriguesovi, prezývanom Olinha.

Woslley "Olinha" Alves (zdroj: Róbert Rácz)

Skúsený brazílsky gólman má za sebou bohatú futsalovú minulosť. Pôsobil vo viacerých kluboch v rodnej krajine (Abc, América, Parana, Ponta Grossa, Dracena, Campo Mourao či São Paulo), nové výzvy ho však zaviali aj na starý kontinent. Rok si odkrútil u našich západných susedov, v českej extralige hájil farby chrudimského klubu Era-Pack.

"Olinha" v akcii v zápase proti Jekaterinburgu (zdroj: Róbert Rácz)

Dovedna tri sezóny – s medzizastávkou v Mimeli – obliekal dres FK Vytis Kaunas. S litovským tímom okúsil, ako chutí futsalová Champions League. Príchuť prestížnej európskej súťaže si znovu vyskúšal pred niekoľkými dňami, kedy Mimel Lučenec bojoval v Group 1 skupinovej fázy.

Woslley "Olinha" Alves (zdroj: Róbert Rácz)

„Liga majstrov je snom každého hráča. Hrali sme proti trom kvalitným európskym klubom. Ja osobne som sa na túto súťaž veľmi tešil a zodpovedne pripravoval. V zápasoch som sa snažil byť maximálne koncentrovaný a myslím si, že sa mi podarilo odchytať dve skvelé duely.

Mimel Lučenec pred úvodným duelom Ligy majstrov (zdroj: Róbert Rácz)

Žiaľ, naši súperi mali väčšiu kvalitu a silu, preto vyhrali,“ zaspomínal si na nedávne konfrontácie lučeneckého tímu s európskymi veľkoklubmi „Olinha“.

Woslley "Olinha" Alves v akcii (zdroj: Róbert Rácz)

Čoskoro 32-ročný rodák z brazílskeho mesta Natal je výraznou oporou tímu okolo kouča Mariana Berkyho aj v zápasoch domácej futsalovej extraligy. Hoci má s čím porovnávať, slovenskú ligu hodnotí pozitívne.

„Slovenská extraliga je na dobrej kvalitatívnej úrovni a myslím si, že má ešte tendenciu napredovať. Určite k tomu môžu prispieť aj plánované zmeny a zavedenie súťaže Slovenského pohára. Liga pre mňa bude vždy výzvou, každý ročník je iný, no ja chcem s tímom víťaziť. Vnímam aj obrovskú podporu domácich fanúšikov Mimelu, ktorí sú veľmi vrúcni. Futsal hráme pre nich, chceme ich baviť hrou a víťazstvami. Som veľmi vďačný za ich podporu,“ pokračoval Woslley.

Dvaja legionári v drese Mimelu Lučenec - "Olinha" a Jakov Grcić (zdroj: Róbert Rácz)

Na Brazílčana, ktorý pôsobí na Slovensku už tretí rok, sa stihlo „nalepiť“ viacero slovenských výrazov a aj niektoré vety skladá na slušnej úrovni. V našom jazyku nám prezradil, že vo svojom voľnom čase si rád pozrie dobrý film, oddýchne pri šálke chutnej kávy, no nezabúda ani na blízkych v rodnej krajine. Aspoň na diaľku komunikuje s rodinou a priateľmi v Brazílii. Olinha sa zamyslel aj nad budúcnosťou. Spýtali sem sa ho, do ktorého európskeho klubu ho to najviac láka a čo bude robiť po skončení aktívnej futsalovej kariéry.

Gólman Lučenca v zápasovom nasadení (zdroj: Róbert Rácz)

„Mojim snom bolo hrávať futsal v Európe. To sa mi splnilo. Mal som možnosť hrať proti kvalitným európskym klubom, no mojim najväčším, doposiaľ nesplneným snom, je obliecť si raz dres slávnej Barcelony.

Po skončení futsalovej kariéry by som rád zostal pri tomto športe ako tréner brankárov. V Brazílii už mám dokonca rozbehnutý projekt s názvom WfGoleiros, ktorý je určený pre gólmanov v detskom veku, ale aj dospelých brankárov,“ poodhalil na záver „Olinha“, ktorý okrem futsalu obľubuje aj jazdenie na koňoch.