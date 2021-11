Lučeneckí poslanci budú v decembri voliť nového hlavného kontrolóra mesta

Záujemcovia o túto funkciu môžu svoje prihlášky podávať do 29. novembra.

2. nov 2021 o 11:59 TASR

LUČENEC. Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Lučenci vyhlásilo voľbu hlavného kontrolóra mesta Lučenec, záujemcovia o túto funkciu môžu svoje prihlášky podávať do 29. novembra. Nového hlavného kontrolóra budú poslanci voliť 13. decembra. Na októbrovom zasadnutí o tom rozhodlo MsZ.

„Prihlášku je potrebné doručiť najneskôr do 29. novembra do podateľne mesta Lučenec – Mestský úrad, Ulica novohradská 1, 984 01 Lučenec, do 15.00 h. Prihlášku s prílohami je potrebné doručiť v zalepenej obálke s nápisom NEOTVÁRAŤ – Voľba hlavného kontrolóra mesta Lučenec,“ informovala samospráva na svojej webovej stránke.

Ako vyplýva z dôvodovej správy predloženej na októbrové zasadnutie MsZ, súčasnej hlavnej kontrolórke Eve Szabóovej koncom roka končí šesťročné volebné obdobie. O voľbe nového hlavného kontrolóra mesta budú poslanci rozhodovať verejným hlasovaním. Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra sa budú pred hlasovaním prezentovať v trvaní maximálne päť minút.