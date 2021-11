Podľa najnovšieho návrhu súdnej mapy by z nej mal krajský súd v Banskej Bystrici zmiznúť

Tvrdia to starostovia i krajskí poslanci z južných regiónov a protestujú proti tomu.

2. nov 2021 o 18:38 Radovan Vojenčák, (vr)

Článok pokračuje pod video reklamou

FIĽAKOVO. V priestoroch Mestského kultúrneho strediska vo Fiľakove sa uskutočnila v utorok 2. novembra tlačová beseda s názvom Protest starostov a župných poslancov z južných regiónov Banskobystrického samosprávneho kraja proti tretej verzii návrhu Súdnej mapy. Zúčastnila sa na nej dokopy 22 starostov a župných poslancov z okresov Lučenec, Veľký Krtíš, Rimavská Sobota, Revúca, ktorí verejne podpísali protest iniciovaný stranou Aliancia.

Podľa protestujúcich by aktuálna mapa ohrozila ústavné právo obyvateľov juhu kraja na prístup k súdu, aj v rámci odvolacích konaní. Ráta sa v nej totiž podľa nich s úplným zrušenímexistujúceho Krajského súdu v Banskej Bystrici, po novom by tak aj južné okresy kraja boli priradené ku Krajskému súdu v Žiline.

Hrozí celkové zrušenie krajského súdu?

Signatári v proteste uvádzajú, že plánované pokračovanie súčasného súdu v Banskej Bystrici ako vysunutého pracoviska žilinského súdu nie je dostatočným riešením situácie, nakoľko „kuloárne informácie hovoria, že tieto pracoviská budú suplovať zrušené krajské súdy len v obmedzenom rozsahu a iba dočasne. Priradenie najjužnejších obcí kraja ku Krajskému súdu v Žiline považujeme za ohrozenie uplatniteľnosti ústavou garantovaného práva na prístup k súdu desiatok tisíc obyvateľov južnej časti stredného Slovenska.“

Primátor Fiľakova a zároveň krajský poslanec Attila Agócs si myslí, netreba zabúdať na to, že okresy nášho regiónu patria kvôli vysokej nezamestnanosti k najmenej rozvinutým, je v nich taktiež nadpriemerná koncentrácia starnúceho obyvateľstva a ľudí patriacich k marginalizovaným komunitám.

„Predchádzajúce dve verzie súdnej mapy rátali s ponechaním banskobystrického súdu. Boli sme veľmi nepríjemne prekvapení a zaskočení, keď sme si všimli, že bez akéhokoľvek upozornenia alebo zdôvodnenia sa s ním už v tretej verzii nepočíta. Žiadame, aby sa kompetentní vrátili k predchádzajúcej verzii a zachovali Krajský súd v Banskej Bystrici, ktorý je geograficky v strede kraja, čím by bol súd prístupný približne rovnako obyvateľom severných i južných okresov kraja. Pre nás je to jediná prijateľná alternatíva,“ povedal Agócs.

Cestovanie na súd možno až dvojdňový "výlet"

Podľa signatárov protestu treba zohľadniť, že veľké percento domácností regiónu stále nemá auto, je tu slabo rozvinutá cestná infraštruktúra, chýbajú rýchlostné komunikácie a diaľnice.

„Najodľahlejšie obce nášho regiónu sú od Žiliny vzdialené vyše 220 kilometrov, ich dostupnosť autom je minimálne 2,5 až 3 hodiny cesty, ak nepočítame s pravidelnými zdržaniami na horských priechodoch, najmä v zime. Dostupnosť verejnou hromadnou dopravou je ešte horšia. Ak by sa občan z juhovýchodnej časti Gemera chcel dostaviť na Krajský súd v Žiline do 9:30 hodiny, musel by vyraziť na pojednávanie už v predchádzajúci deň,“

Spiatočná cesta na odvolacie konanie hromadnou dopravou by podľa nich obyvateľom nášho regiónu s viacerými prestupmi trvala minimálne deväť hodín, v niektorých prípadoch by im to mohlo zabrať aj dva dni.

V súčasnosti je už pod protest podpísaných takmer 40 signatárov. Organizátori by chceli do štvrtka vyzbierať aspoň 50 podpisov starostov a župných poslancov zastupujúcich južný región.

Následne chcú výzvu prostredníctvom predsedu strany Aliancia Krisztiána Forróa odovzdať ministerke spravodlivosti Márii Kolíkovej i poslancom NRSR, ktorý majú o súdnej mape rokovať v parlamente už v piatok 5. novembra. S tým aby návrh Súdnej mapy prehodnotili a vrátili sa k verzii, v ktorej bolo prihliadnuté na geografické hľadisko a reálne zabezpečenie práva na prístup k súdu aj v rámci odvolacích konaní pre obyvateľov našich regiónov zachovaním plnohodnotného Krajského súdu v Banskej Bystrici.

„V každom prípade nechceme z toho spraviť "partizánsku akciu", ale riadne sa ohlásime a chceme aby bola vzájomná spolupráca čo najlepšia. Chceme len tlmočiť požiadavky ľudí a dúfam, že to bude aj korektne a konštruktívne vnímať, že zastupujeme záujmy ľudí z regiónu," dodal Krisztián Forró, predseda strany Aliancia.

Strana hľadá podľa jeho slov aj ďalších politických partnerov k tejto téme" "Záujem je dúfam spoločný v tom aby sa Slovensko rozvíjalo a aby sa tu ľudia cítili čo najlepšie."

Primátor Fiľakova Attila Agócs na záver ešte objasnil prečo sa tento protest zorganizovať takpovediac na poslednú chvíľu.

„Táto zarážajúca informácia o krajskom súde sa k nám dostala až v piatok. Cez predĺžený sviatočný víkend sme sa nevedeli veľmi zmobilizovať. Preto sme oslovili hlavne zástupcov strany Aliancia, ale aj behom dnešného dňa sme v okolí Fiľakova získali podpisy ďalších desiatich starostov, uvidíme koľkí sa ešte stihnú k našej výzve pripojiť."