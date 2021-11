ROZHOVOR: Tréner Turňa hodnotí jesennú časť tretej ligy

Predsezónne ciele "polčasu" ligovej sezóny boli splnené, k úplnej spokojnosti chýba 6-7 bodov naviac.

3. nov 2021 o 9:52 Róbert Rácz

LUČENEC. Pred štartom nového ročníka TIPOS III. ligy Stred prevzal trénerské kormidlo lučeneckého Á-čka kouč Marcel Turňa. Do Novohradu prišiel z futbalovej akadémie Podbrezovej. Senzačný vstup do sezóny, kedy jeho zverenci získali z úvodných troch zápasov deväť bodov, vystriedali kolísavé výkony.

Podčiarknuté a sčítané – po polovici súťaže svietil v štatistikách MŠK Novohrad Lučenec 25 bodov za osem víťazstiev, jednu remízu a šesť prehier. Tím prezimuje na šieste priečke tabuľky so stratou troch bodov na piate Kalinovo.

Zo zápasu proti Kalinovu (zdroj: Róbert Rácz)

V našom prvom rozhovore z konca júla nám rodák z Brezna prezradil, že preferuje ofenzívny štýl hry, ktorý je založený na strieľaní gólov a na atraktívnom, modernom a behavom futbale. Do akej miery sa parametre trénerskej filozofie podarilo naplniť a ako celkovo hodnotí úvodnú polku treťoligovej sezóny, sme zisťovali priamo od lodivoda Marcela Turňu.

Pán tréner, na úvod obligátna otázka – ako vnímate a hodnotíte prvú polovicu súťaže?

V letnom prípravnom období prišlo k veľkej obmene kádra. Spolu s funkcionárskym tímom sme spoločnými silami skladali prakticky nové mužstvo, takže v podstate táto polovica súťaže bola pre nás všetkých skúškou toho, ako sme kvalitatívne vyskladali tím a ako zvládneme náročné súboje proti skúseným mužstvám treťoligovej súťaže. Väčšinu kádra tvoria mladí hráči, ktorí nemajú veľa skúseností s mužským futbalom.

Po poslednom víťaznom zápase jesene (zdroj: Róbert Rácz)

V mužstve je prakticky len pätica skúsených hráčov. Letné prípravné obdobie bolo krátke, zavádzali sme nový herný systém, takže sme boli plní očakávania, ako to v majstrovských zápasoch všetko sadne.

Napriek tomu sme si určili pred sezónou vyššie ciele – v tabuľke sa pohybovať do 6. miesta a v Slovnaft Cupe postúpiť aspoň do tretieho kola a priviesť na domáci trávnik pre našich fanúšikov atraktívneho súpera. Tieto ciele sa nám podarilo naplniť, keď po jesennej časti sme v lige na 6. mieste a v Slovnaft Cupe sme v treťom kole privítali mužstvo s bohatou tradíciou a účasťami v Lige majstrov FC Košice.

Napriek tomuto sme ale mohli a mali podľa predvádzanej hry dosiahnuť viac, po vydarenej prvej polovici jesennej časti sme však druhú polovicu nezvládli hlavne výsledkovo. Mali sme problémy s premieňaním šancí a body nám v dôležitých zápasoch utekali. Takže k úplnej spokojnosti mi chýba v tabuľke 6-7 bodov navyše, ktoré sme podľa priebehov niektorých zápasov mohli získať. Herný prejav bol však vo väčšine zápasov na požadovanej úrovni, takže s týmto môžem vysloviť spokojnosť.

Vráťme sa o niekoľko mesiacov dozadu. Z hľadiska vašej trénerskej filozofie ste spomínali, že vyznávate útočný štýl futbalu. Demonštruje to dostatočne podľa vás 19 strelených gólov v pätnástich zápasoch? Takmer polovicu presných zásahov zaznamenal M. Mózer…

Áno, snažil som sa do mužstva aplikovať útočný herný prejav, založený na dobrej kombinačnej hre, čo musia hráči dostať do krvi a chce to určitý čas v rámci celého tímu.