Polícia pátra po nezvestnom 21-ročnom Adriánovi z Veľkého Krtíša

Odišiel do zahraničia, odkiaľ sa prestal ozývať.

5. nov 2021 o 9:16

BANSKÁ BYSTRICA. Polícia vo Veľkom Krtíši sa na občanov obracia s prosbou o pomoc a spoluprácu pri pátraní po nezvestnom 21-ročnom Adriánovi z Veľkého Krtíša. Informovalo o tom krajské policajné riaditeľstvo prostredníctvom sociálnej sieti.

„Jeho nezvestnosť oznámila jeho matka, ktorá bola so synom naposledy v osobnom kontakte ešte v septembri tohto roku, odkiaľ vtedy odišiel za prácou do Nemecka a následne do Českej republiky," uviedla polícia a dodala, že odvtedy bola matka so synom len v telefonickom kontakte alebo cez sociálnu sieť. Od konca minulého týždňa sa jej syn už ale neozval a nemá o ňom žiadnu správu.

„Touto cestou prosíme občanov, ktorí by vedeli k mladému mužovi poskytnúť akékoľvek bližšie informácie, aby to oznámili na známom telefónnom čísle 158," zakončili policajti