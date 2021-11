Lučenec zachytený dvoma pármi skúsených očí

Dvaja lučeneckí fotografi sa dočkali reprezentatívnej výstavy na ktorej ukazujú ako vidia centrum Novohradu.

5. nov 2021 o 13:27 (mb)

Článok pokračuje pod video reklamou

LUČENEC. Napriek pretrvávajúcej pandémii koronavírusu sa pracovníci Mestského múzea v Lučenci v spolupráci s členmi občianskeho združenia Kultur-A po druhýkrát pustili v rámci mesiaca fotografie, ktorým je november, do prípravy fotografickej výstavy na ktorej sa prezentujú fotky odfotené výlučne v rámci mesta.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Hyena víta v Lučenci Čítajte

Výstava sa volá Názor na mesto a priestor na nej dostali dvaja dlhoroční fotografi, ktorí doteraz nemali možnosť prezentovať svoju tvorbu "doma" v takomto rozsahu. Napriek tomu tým čo vedia oceniť kvalitnú fotografiu nie sú mená Ondrej Kamenský a Stanislav Spišiak (st.) neznáme.

„Títo „oldboys“(starí páni so sviežim pohľadom) môžu ako dôchodcovia nepozorovanie a kedykoľvek chodiť po meste a tak zachytávať momenty niekedy na prvý pohľad všedné. Už teraz viaceré z nich však majú cennú historickú hodnotu a poviete si pri nich, toto už nikto neodfotí. Pri pohľade na niektoré zábery si možno tiež pomyslíte, či ešte zažijeme takéto bezstarostné chvíle. Treba však veriť, že áno. A keď nebodaj nie, sú aspoň zachytené. A my môžeme pri nich spomínať," uviedol kurátor výstavy a člen OZ Kultur-A Radovan Vojenčák.

Na výstave sú okrem prezentovaných fotografií aj veľkoplošné fototapety, ktoré dávajú prezentovaným záberom nový rozmer.

„Tipujem, že minimálne jedna sa stane obľúbeným miestom na selfíčka. Rada by som pripomenula, že na výstavu je vstup voľný. Vstupné sa platí len v prípade ak by si návštevníci chceli pozrieť aj iné expozície. Podľa aktuálnych platných epidemiologických pravidiel môžu prísť aktuálne do Mestského múzea len zaočkovaní," uviedla vedúca Mestského múzea Andrea Moravčíková.

Mestské múzeum je otvorené denne okrem pondelka. Od utorka do soboty otvorené od 10.00 do 18.00 hod. a v nedeľu od 14.00 do 17.00 hod. . Výstava potrvá do 16. januára 2022.

„Už teraz rozmýšľame, kto by mal vyjadriť prostredníctvom fotografií svoj názor na Lučenec na budúci rok. Radi by sme oslovili trojicu fotografiek, ktoré by predviedli ženský pohľad na naše mesto," zakončila Moravčíková.