V Holiši sa uskutočnilo cezhraničné protipovodňové cvičenie (+FOTO)

Išlo o podujatie v rámci medzištátného projektu do ktorého sú zapojení dobrovoľní hasiči z Fiľakova.

6. nov 2021 o 16:42 Radovan Vojenčák

Článok pokračuje pod video reklamou

HOLIŠA. Sobotnajšie(6. novembra) slnečné počasie prialo medzištátnemu protipovodňovému cvičeniu, ktoré sa uskutočnilo na štrkovisku v Holiši(okres Lučenec). Zišli sa tam maďarskí záchranári so Špecializovaného kombinovaného záchranného tímu Poiplia, členovia Dobrovoľného hasičského zboru mesta Fiľakovo a dobrovoľní hasiči z DHZ Holiša. Išlo už o druhé podujatie v rámci cezhraničného projektu, ktorý je financovaný z Medzinárodného vyšehradského fondu.

„Tento grantový projekt trvá 1,5 roka nakoľko sú jeho súčasťou rôzne kurzy, medzi inými kurzy lezcov, pilčíkov, zdravotníkov, pilotov dronov, či vedenia motorových člnov. Do tohto projektu nás prizvali maďarskí partneri so špecializovaného kombinovaného záchranného tímu Poiplia," uviedol Marian Mesiarik predseda Dobrovoľného hasičského zboru mesta Fiľakovo (DHZM Fiľakovo).

Cieľom je medzinárodný záchranný tím

Ako dodal v rámci projektu sú aj štyri spoločné cvičenia. Prvé sa uskutočnilo na fiľakovskom hrade v septembri tohto roku, ktoré bolo zamerané na likvidovanie prípadného požiaru na hrade. Druhou úlohou cvičenia bolo nacvičenie evakuácie zraneného pomocou zlaňovania.

„Teraz tu máme komplexné protipovodňové cvičenie, do ktorého sú zapojení aj potápači. Keďže sa cvičenie koná v Holiši tak sme prizvali aj miestnych dobrovoľných hasičov, ktorí nám nielen zabezpečili zázemie, ale sa aj zúčastňujú cvičenia. Podľa ich slov je to aj pre nich zážitok," povedal Mesiarik s tým, že aj pre členov ich zboru je to zážitok, lebo takéto cvičenie ešte neabsolvovali. Hlavne sa však oboznamujú s technikou akú používajú naši susedia, čo by sa mohlo dať využiť pri prípadných reálnych spoločných zásahoch.

„Cieľom projektu je totiž vytvoriť medzinárodný záchranný tím v povodí Ipľa, aby sme si vedeli vzájomne pomáhať v prípade núdze."

Fiľakovských dobrovoľníkov čakajú ešte dve podobné cvičenia aké už absolvovali, tentokrát sa uskutočnia v Maďarsku.

Pribudnú aj potápači

V rámci už spomínaných kurzov sa hasiči z Fiľakova vycvičia na dvoch vodičov kategórie C a E, piati lezci už absolvovali päťdňový kurz v maďarskom Miškolci, štyria pilčíci už absolvovali štvordňový kurz na Slovensku ďalej sa z grantu sa celý zbor zúčastní šesťnásťhodinového zdravotníckeho kurzu a dvaja vybraní členovia absolvujú v priebehu budúcej jari a leta dokonca potápačský kurz.

Cezhraničný projekt sa začal v lete tohto roku a končiť bude na jeseň budúceho.

„Ide o našu prvú spoluprácu, naši maďarskí partneri si nás vybrali na základe toho, že sme sa stretli ešte pred pandémiou koronavírusu na jednom cezhraničnom podujatí. Verím, že aj po skončení projektu bude naša spolupráca nejakým spôsobom pokračovať," zakončil Mesiarik.