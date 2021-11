Firma z hladovej doliny sa chce uchádzať o vyše dvojmiliardovú zákazku

V prípade úspechu hovoria v CSM Industry Tisovec o zabezpečení práce v chudobnom regióne na 20 rokov.

7. nov 2021 o 17:55 Marcela Ballová

TISOVEC. Tisovecká spoločnosť CSM Industry sa chce zapojiť do tendra rezortu obrany, týkajúceho sa obstarania novej bojovej techniky.

Podľa slov Tomáša Maroša, generálneho riaditeľa firmy, by to znamenalo zabezpečenie práce v regióne, v ktorom miera nezamestnanosti prelomila dvadsaťpercentnú hranicu, na najbližších dvadsať rokov.

„V prvom kole obstarávania pôjde o 76 kusov bojových obrnených vozidiel za vyše 332 miliónov eur a 152 pásových bojových obrnených vozidiel za viac ako 1,7 miliardy eur. Výrobcovia osemkoliek majú totiž odovzdať ponuky do konca tohto roka. Víťaz tendra bude známy v marci budúceho roka,“ konkretizoval Maroš s tým, že CSM Industry sa do obstarávania zapojí spolu so svojím strategickým partnerom – fínskou zbrojovkou Patria.

"Radi by sme prispeli k rozvoju strojárskeho a obranného priemyslu na Slovensku, ktorý má v tejto krajine dlhoročnú tradíciu. Chceme hľadať spoločné príležitosti a podporiť tento segment našimi skúsenosťami a inováciami,“ vyjadril sa Jussi Järvinen, prezident spoločnosti Patria.

Rozvoj duálneho vzdelávania