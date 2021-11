Džudistom Junioru sa darilo. Medaily brali v Leviciach aj v Kolárove

Michal Bokor: "Musím našich pretekárov pochváliť za ich bojovnosť a húževnatosť. Preukázali nasadenie, vôľu a chuť víťaziť. Pre nás trénerov je to satisfakcia za našu prácu."

7. nov 2021 o 17:42 Róbert Rácz

LEVICE / KOLÁROVO. Vydarené podujatie má za sebou lučenecký džudo klub Junior. Na súťaži Judo Open v Leviciach reprezentovalo klubové farby a zároveň región Novohrad v sobotu (23. 10.) dovedna deväť pretekárov. Džudisti Junioru sa predstavili v kategóriách mini a super mini. Podľa slov trénera Michala Bokora si organizátori dali záležať, motiváciou pre malých bojovníkov z Lučenca zas bola možnosť premiérovo štartovať na veľkom podujatí.

Judo Open Levice (23. októbra)

„Naši džudisti doposiaľ zápasili len na turnajoch mladých nádejí, prípadne na krajských súťažiach. Vďaka Judo Open sa mohli konfrontovať s rovesníkmi z celého Slovenska, čo bolo vidieť aj na ich úvodnej tréme,“ prezradil tréner Bokor. Ako však doplnil, jeho zverenci sa s počiatočnou trémou úspešne vyrovnali.

Na podujatí v Leviciach sa v supermini kategórii predstavila dvojica zástupcov lučeneckého Junioru – Leonard Greguš a Tomáš Lörinčík. „Leov zápasový prejav bol na tatami naozaj perfektný, hoci prvý duel mal skutočne náročný. Súpera hodil na wazari, získal tak sedem bodov a do konca zápasu sa dokázal úspešne brániť s prehľadom veľkého borca.

V druhom a treťom vystúpení si taktiež počínal výborne a zaslúžene si tak vybojoval prvé miesto vo váhovej kategórii do 22 kg. Vo váhe do 38 kg štartoval Tomáško Lörinčík. Začal výborne, keď prvý zápas vyhral suverénne 10:0 na ipon. V druhom vystúpení ťahal za kratší koniec, prehral až v závere, no tento boj ho značne vyčerpal. Z výhry sa netešil ani v treťom dueli a skončil tak na štvrtom mieste, tesne za bronzovou medailou,“ priblížil tréner Michal Bokor.

Malí džudisti Junior klubu na stupienkoch pre víťazov (zdroj: archív Michala Bokora)

Ostatní členovia výpravy lučeneckého Junioru bojovali o cenné kovy v kategórii mini. Organizátori sa rozhodli vytvoriť dve skupiny po troch pretekárov. Zo skupiny sa po dvoch prehrách do ďalších bojov nedostal Jaroslav Štetka. Samuel Greguš síce v prvom zápase podľahol svojmu technicky vyspelejšiemu súperovi, no v druhom zápase už zvíťazil a zabezpečil si tak postup do semifinále.