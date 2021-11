Na pamiatku obetí, ktoré stále pribúdajú, vysadili v Lučenci a Poltári lipy

Pri tej príležitosti zaznel v Lučenci aj apel pre tých čo aktuálnu zlú situáciu odmietajú stále akceptovať.

10. nov 2021 o 17:55 Radovan Vojenčák

LUČENEC. V Lučenci v areáli Strednej zdravotníckej školy a v Poltári na miestnom cintoríne pribudli spomienkové lipy, ktoré majú byť živými pietnymi miestami pripomínajúcimi obete ochorenia COVID-19. Ich vysádzanie po celom Slovensku iniciovali členky občianskeho združena Skutočné obete. Ide o iniciatívu priamych pozostalých a blízkych priateľov obetí Covidu-19.

„Naši blízki umierali po celom Slovensku. Nikdy na túto tragédiu nesmieme zabudnúť. Preto sme oslovili mestá, obce i mnohé ďalšie subjekty, aby sa stotožnili s našou ideou vybudovať „živé pietne miesta“. Ako miesto útechy, miesto tichej spomienky, pri ktorom sa môžeme zastaviť, položiť kvety, zapáliť sviečku," uvádzajú na svojej oficiálnej internetovej stránke, kde je aj uvedená možnosť ako pomôcť pri budovaní ďalších pietnych miest a aj pripravovaného pamätníka obetiam ochorenia COVID_19.

Lipa symbol života a dýchania

Lipu si zvolili ako symbol, ktorý žije a dýcha. Ich blízkym zobral koronavírus dych, stromy majú symbolicky dýchať za nich. Lipa má navyše liečivé vlastnosti a používa sa práve pri ochorení dýchacích ciest.

„Ja som prišla o svojho nevlastného otca. Za seba osbne si myslím, že ľudia v súvislosti s touto chorobou otupeli a prestali byť ľudskí, ohľaduplní a citliví. Ľudí čo prišli kvôli o život vnímajú už len ako čísla a nie osoby čo stratili svoj život," uviedla členka OZ Skutočné obete COVID-19 Veronika Lehotská z Lučenca s tým, že je dôležité nielen pre pozostalých, ale aj pre budúce generácie aby sa nezabudlo čo sa udialo a ešte stále sa deje.

Aktu odovzdávania živého pamätníku sa zúčastnili aj poslanci Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) za okres Lučenec Attila Ágocs, Branislav Hámorník, vyslanec predsedu BBSK pre najmenej rozvinuté okresy a medzinárodnú spoluprácu Péter Csúsz a podpredseda BBSK Ondrej Lunter.

Ten okrem symbolického poliatia stromu predniesol aj niekoľko slov, v ktorých nechýbal apel na tých čo spôsobili, že boj s pandémiou napriek existujúcim možnostiam naďalej prehrávame.

Memento dobrého i zlého

„Tento pamätník je mementom ktorý nám pripomína to dobré i zlé v ľuďoch. Dobrým je to, že počas pandémie vznikla medzi ľuďmi silná solidarita kde si vzájomne pomáhali. Zároveň nám to ale pripomína aj naše zlyhania. V tejto kritickej chvíli sme sa odklonili od rozumu a začali sme počúvať ľudí, nie sú odborníkmi a veľmi zle radia svojim blízkym,“ vyjadril sa Lunter.

Vzápätí podotkol, že aj napriek tomu, že už máme k dispozícii nástroje na ochranu pred týmto ochorením bude aj tretia vlna tragická a budeme mať veľké množstvo ďalších zbytočných obetí. „Pre mňa je to pripomenutím , že musíme naďalej pokračovať v osvete aby sme mohli hovoriť, že aj vďaka očkovaniu sa z ochorenia stáva jednoduché ochorenie, ktoré bude nepríjemné, ale nebude mať za následok toľko obetí."

Budúci zdravotníci sa poučia

Medzi prítomními boli aj žiaci Strednej zdravotníckej školy v Lučenci. Bola s nimi aj zástupkyňa riaditeľa školy Lívia Bolčová, ktorá pripomenula, že poslaním zdravotníkov je pomáhať nielen fyzicky, ale aj psychicky k čomu vedú žiakov napriek toľko skloňovanej pandémii.

„Súčasťou našej výučby je prax v nemocniciach, kde prichádzajú do kontaktu aj s pancientmi bojúcimi s ochorením COVID-19. Čo ich podľa mňa posilní v tom, aby sa postavili k starostlivosti o pacientov tak, že na ich mieste môžu byť ich príbuzní, priatelia či dokonca oni samotní," povedala zástupkyňa.

Členky združenia sa dnes(10. novembra) ešte zúčastnili pietneho aktu sadenia lipy pred Domom smútku v Poltári, ktorého sa zúčastnili zástupcovia vedenia mesta. Celkovo sa tak líp vysadilo v ramci Slovenska už 20. Pokračovať v ďalšej výsadbe sa bude na jar budúceho roku.