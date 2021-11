Skvelú formu Mimelu si odniesli Novozámčania

V drese lučeneckého tímu sa hetrikom blysol kapitán Fehérvári, dva góly zaznamenala čerstvá akvizícia z Prahy.

NOVÉ ZÁMKY. V závere uplynulého týždňa pokračovala slovenská futsalová extraliga zápasmi 9. kola. Mimel Lučenec cestoval vo štvrtok (11. 11.) do Nových Zámkov. Pre zverencov trénera Mariana Berkyho to bol prvý súťažný zápas v rámci 1. SLF po takmer trojtýždňovej pauze, ktorú spestrilo účinkovanie Novohradčanov v skupinovej fáze Ligy majstrov.

Mimel opäť potvrdil svoju dominanciu v najvyššej futsalovej súťaži, keď má na svojom konte po odohratí siedmich duelov stopercentnú bilanciu. Doposiaľ najlepšiu ofenzívu v lige demonštroval úradujúci slovenský majster aj na palubovke novozámockého tímu. Lučenčania si vytvorili pohodlný sedemgólový náskok už do polčasu. Za zmienku stojí najmä fantastická štvorminútová pasáž z úvodu, kedy hráči Mimelu rozvlnili sieť domácej brány štyrikrát.

Chuť po góloch neutíchla ani po zmene strán. Lučenec pridal v druhom polčase ešte poltucet presných zásahov. Strelecký účet v novom pôsobisku si v tomto dueli otvorila aj čerstvá posila Berkyho družiny. Dva góly zaznamenal slovenský futsalový reprezentant Dominik Ostrák, ktorý sa k Mimelu pripojil len začiatkom novembra. Dvadsaťštyriročný krídelník a univerzál naposledy pôsobil v pražskej Slavii, skúsenosti má však aj z domácej extraligy (Žilina, Bratislava).

Nové Zámky - Lučenec 1:13 (0:7)

Góly: 37. M. Marík - 2. a 35. José Dos Santos Martins, 3. ,8. a 33. Fehérvári, 3. M. Max Alves Da Silva, 4. Grcić, 9. Brunovský, 13. P. Bruno Moura Da Silva, 23. a 32. Ostrák, 28. a 36. Marton

DOMÁCI: Lengyel - Bacho, M. Marík, R. Marík, Kucharovič, Kráľ, Rečka - Procháczka, Petík, Kováč, Molda

HOSTIA: Rodrigues Woslley - Klema - Grcić, Fehérvári, José Dos Santos Martins, Marton, Ostrák, P. Bruno Moura Da Silva, Greško, M. Max Alves Da Silva, Brunovský, Keszi, Mészáros

Marian Berky (tréner Lučenca): Po troch ťažkých zápasoch v Lige majstrov sme sa vrátili do slovenskej ligy, kde sme cestovali do Nových Zámkov. Hráčov som nabádal ku tomu, aby hrali tak, akoby to bolo proti Benfice Lisabon. V prvom polčase sme už v 4. minúte viedli 0:4. V aktivite sme pokračovali a do polčasu sme ešte pridali po pekných akciách ďalšie tri góly. Po zmene strán sme prestriedali formácie, ale na hre to nebolo vidieť. V nastolenom trende sme pokračovali a stav sme pomaličky navyšovali. Konečný výsledok bol napokon 1:13. Škoda toho, že sme inkasovali ten jeden gólik. Hráči splnili taktické pokyny, ktoré sme si povedali v kabíne pred zápasom, a predviedli dobrý výkon. Preto si zaslúžia pochvalu.

Výsledky ostatných zápasov 9. kola:

Levice – Prievidza 4:3 (0:2)

Žilina – Košice 2:12 (0:8)

Komárno - B. Bystrica (zápas sa odohrá 16. 11.)

Pinerola - 4FCS (zápas sa odohrá 22. 11.)

Najbližšie sa Mimel predstaví opäť na palubovke súpera. V rámci 10. kola vycestujú Lučenčania do Prievidze, zápas je naplánovaný na nedeľu 21. 11. so začiatkom o 16.00 hod. Fanúšikovia lučeneckého tímu si následne prídu na svoje v závere novembra a začiatkom posledného mesiaca v roku. Zverenci Mariana Berkyho najskôr privítajú futsalitsov Komárna (26. 11.) a následne aj veľkého rivala z Košíc (3. 12.).

TABUĽKA PO 9. KOLE

size="12pt"1. Mimel Lučenec 7 7 0 0 59:14 21

size="12pt"2. Košice 8 6 1 1 52:19 19

size="12pt"3. B. Bystrica 8 5 2 1 41:25 17

size="12pt"4. Levice 8 3 3 2 23:19 12

size="12pt"5. 4FSC, o.z. 7 3 2 2 28:27 11

size="12pt"6. Pinerola 7 3 1 3 24:30 10

size="12pt"7. Nové Zámky 9 2 1 6 24:47 7

size="12pt"8. Prievidza 8 2 0 6 28:50 6

size="12pt"9. Komárno 7 1 1 5 18:39 4

size="12pt"10. Žilina 7 0 1 6 13:40 1