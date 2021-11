Atlétky MAC REDOX s medailami z cezpoľného behu

Lea Bačová dobehla tretia, Zina Babinská si vybojovala titul slovenskej šampiónky.

HONTIANSKE MORAVCE. Atlétom lučeneckého klubu MAC REDOX sa darilo. Štvorčlenná výprava z centra Novohradu vyrazila v sobotu (6. 11.) do Hontianskych Moraviec, kde sa konala súťaž v cezpoľnom behu, zastrešenom Stredoslovenským atletickým zväzom. Dve z bežkýň sa do Lučenca vrátili ovenčené medailami.

Článok pokračuje pod video reklamou

Pekné umiestnenia chlapcov

V kategórii mladších žiakov ušlo pódiové umiestnenie Oliverovi Kováčikovi len o chlp. Atlét si v dvadsaťčlennej konkurencii časom tri minúty a štyridsaťšesť sekúnd zabezpečil pekné štvrté miesto na trati merajúcej jeden kilometer. V najmladších žiakoch sa na štart postavil Roman Babinský. Medzi viac než dvadsiatkou športovcov sa na 500 metrovej trati nestratil, keď obsadil 7. miesto vďaka času 1:19 minút.

Dievčatá s medailami, Babinská majsterkou SR

Ešte lepšie si počínali dievčatá. Farby MAC REDOX Lučenec reprezentovali Zina Babinská (staršie žiačky) a dorastenka Lea Bačová. Prvenstvo vo svojej kategórii a titul republikovej šampiónky si vybojovala Babinská.

Čerstvá majsterka Slovenska Zina Babinská (zdroj: archív MAC REDOX)

„Bežalo sa mi veľmi dobre. Aj keď bola konkurencia silná a neustále sme sa so súperkami predbiehali, snažila som sa udržať si svoje miesto a v závere mi stačilo už len predbehnúť prvú bežkyňu. Víťazstvo je na to najkrajšie, je to splnený sen každého pretekára. Viem, že výsledný čas mohol byť aj o čosi lepší, ale vzhľadom k podmienkam, v akých sme bežali, som s časom spokojná,“ prezradila čerstvá majsterka Slovenska na dvojkilometrovej trati Zina Babinská.

Bačová si vyskúšala už viaceré disciplíny

Hoci sa atletike začala venovať len nedávno, tréningy a športový progres prinášajú športovkyni prvé ovocie. „Viem, že úspechov zatiaľ nemám veľa, no dúfam, že to raz príde. Chcem sa zamerať na dlhé trate, mám ich rada a dobre sa mi behajú. Najbližšie ma ešte čakajú majstrovstvá Slovenska v cezpoľnom behu v Dubnici nad Váhom, ktoré by sa mali uskutočniť teraz v novembri,“ doplnila Babinská.

Tá si chuť prvenstva z podujatia Hontianskych Moravciach vychutnala s trénerkou, rodičmi, ale aj ostatnými členmi lučeneckého klubu. Ďalšou zástupkyňou centra Novohradu bola Lea Bačová. Prváčka pedagogickej školy si za čas 15:27 minút v behu na 3 km vyslúžila cenný kov bronzového lesku. „

Pravdu povediac, nečakala som, že napokon dobehnem tretia. Bežalo sa mi výborne, hoci trať bola náročná, prevládal kopcovitý terén. Behy v prírode mám však veľmi rada a som šťastná, že sa mi podarilo získať bronz,“ nechala sa počuť Bačová. Dorastenka MAC REDOX Lučenec si v atletike vyskúšala viaceré disciplíny. V minulosti zožala úspechy v behu cez prekážky, hode oštepom, ako v skoku do výšky.