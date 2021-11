Vznik novej turistickej atrakcie v Hnúšti je už na dosah

Ponuku cestovného ruchu by malo banícke múzeum rozšíriť už budúcu letnú sezónu.

HNÚŠŤA. Ako informoval primátor Hnúšte Roman Lebeda na sociálnej sieti samospráva mesta v spolupráci s o.z. Horná Rimava a spol. GE.NE.S a.s. smeruje k spoločnému cieľu, ktorým je podľa jeho slov vytvorenie zaujímavého produktu cestovného ruchu v okrese Rimavská Sobota. Okrem baníckeho múzea budú môcť záujemcovia nahliadnuť niekoľko stoviek metrov aj do o banského podzemia. Tým však táto ponuka nekončí.

„Občianske združenie Horná Rimava získalo v týchto dňoch 44 114,60 €, ktoré bude združenie a mesto spolufinancovať vo výške 10%. Za tieto peniaze dôjde ku kompletnej rekonštrukcii budovy vo vlastníctve mesta Hnúšťa a jej zariadeniu na banské múzeum," uviedol primátor.

Zlatá komnata i mačacie zlato

Budova pripravovaného múzea sa nachádza vedľa banského areálu spoločnosti GE.NE.S, s ktorou spolupracuje vedenie Hnúšte na rozšírení aktivít múzea o vonkajšiu i hlbinnú expozíciu.

„Ďakujem kolegyni poslankyni a predsedníčke o.z. Horná Rimava Marianna Balašková, ktorej v tejto bani fáral starý otec a preto je to pre ňu o to významnejšia aktivita. Rovnako kolegyni Miške Hroncovej za cenné rady pri projekte a kolegom poslancom mesta za podporu zámeru odkúpiť budovu, bez ktorej by tento projekt nemohol vzniknúť," vyjadril slová uznania primátor, ktorý dodal že vďaka dobrej spoločnej príprave bol tento projekt úspešný na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a získal jednu z najvyšších dotácií.

Vďaka čomu sa zhodnotí majetok mesta o výraznú sumu z grantu a zároveň pribudnú reprezentatívne priestory banskej histórie tohto regiónu.

„Otvorenie nového múzea predpokladáme už budúci rok v lete a okrem bežných zaujímavostí nebude chýbať ani hľadanie vlastného "mačacieho" zlata na pamiatku, ryžovanie ozajstného zlata, ba dokonca tam možno bude i zlatá komnata ako atrakcia pre deti," prezradil na záver primátor Hnúšte.