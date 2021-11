Zmenšenina zvonice v Starej Haliči doputuje k pápežovi Františkovi

Okrem repliky dostane pápež aj sprievodný list s informáciami nielen o obci.

STARÁ HALIČ. V priebehu budúceho týždňa sa uskutoční vo Vatikáne audiencia, na ktorej dostane pápež František ako dar zmenšenú napodobeninu drevenej zvonice zo Starej Haliče(okr. Lučenec). Informoval o tom Radovan Kondrlík z občianskeho združenia STARÁ HALIČ VPRED, ktoré túto udalosť iniciovalo.

„Táto replika sa momentálne nachádza v Lučenci a pravdepodobne v nedeľu ju presunú do Bratislavi, kde mi ju odovzdajú a ja zabezpečím jej prevoz a odovzdanie vo Vatikáne.Myslím, že ide o pomerne prestížnu záležitosť nielen pre Starú Halič," uviedol Kondrlík a dodal, že okrem repliky zvonice dostane pápež aj sprievodný list preložený do taliančiny s info o obci, zvonici a ďalších zaujímavostiach.

„Čo je tiež zaujímavé, je skutočnosť, že St. Halič má historickú prezývku Vatikán, takže zvonica poputuje z "Vatikánu" do Vatikánu a hlava katolíckej cirkvi sa tak po prvý raz dozvie o existencii takejto dediny a zvonice zo Slovenska," podotkol člen združenia, ktorý vníma túto udalosť ako ďalšiu propagáciu obce a možno aj mikroregiónu Novohradské podzámčie v ktorom sa nachádza.

Podľa Kondrlíkových znalostí sa jedná o jedinú zhotovenú repliku unikátnej zvonice .

„Zhotoviteľ tejto napodobeniny bol Pavel Arvai, rodák zo Starej Haliče. Zomrel v roku 2013, je zhotovená zo špajdlí, výška asi 40 cm, bol to zručný človek. Repliku má jeho manželka, od nej to pôjde ku mne a potom ďalej do Vatikánu," zakončil.

