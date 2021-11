Atraktívne lokality v Tisovci a okolí približuje nový knižný sprievodca

Okrem tipov na voľnočasové aktivity ponúka tiež zoznam ubytovaní reštauračných zariadení.

TISOVEC. Turisticky atraktívne lokality v Tisovci a jeho okolí približuje nový knižný sprievodca s názvom Turistický Tisovec a okolie. TASR o tom informovala primátorka mesta Irena Milecová.

"Návrh knižky urobil bývalý novinár Marián Lackovič, ktorý svoj dôchodok prežíva v Tisovci," priblížila Milecová. Ako dodala, turistický sprievodca vyšiel v náklade 500 kusov a záujemcovia si ho budú môcť už v najbližších dňoch zakúpiť napríklad v priestoroch Mestského turistického informačného centra.

Turistický Tisovec a okolie predstavuje v 37 kapitolách prírodné či kultúrno-historické lokality nachádzajúce sa v meste a jeho blízkom okolí. Okrem tipov na turistiku, cykloturistiku či iné voľnočasové aktivity ponúka tiež zoznam ubytovní, hotelov, reštaurácií a pohostinstiev.

Niektoré lokality opísané v knihe patria do najvyššieho stupňa ochrany, v ktorých je pohyb osôb možný len v sprievode osôb s povolením Krajského úradu životného prostredia. "Pri samotných kapitolách na to osobitne upozorňujeme. Bohužiaľ, Muránska planina zatiaľ nedisponuje profesionálnymi sprievodcami, ktorých by si turisti mohli objednať," konštatuje sa v publikácii v úvode s tým, že ide najmä o jaskyne nachádzajúce sa na území národného parku.