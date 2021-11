Haličania sa blížia k splneniu méty potrebnej na stavbu železnice spred sto rokov

Potrebujú okrem prisľúbených štedrých darcov pomoc aj ostatných.

Článok pokračuje pod video reklamou

HALIČ. Do malého železničného múzea v strážnom domčeku v Haliči má pribudnúť do budúcej letnej sezóny ďalšia atrakcia. Pôjde o zmenšený a hlavne funkčný model miestnej želzničnej stanice a jej okolia zhotovený podľa plánov z roku 1906. Na jeho výstavbu miestna samospráva zbiera peniaze prostredníctvom darcovskej platformy Startlab. Kampaň trvá do pondelka 21. novembra.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok V Haliči chcú predviesť miestnu železnicu ako vyzerala pred 90. rokmi Čítajte

„Ďakujem všetkým Vám, ktorí už prispeli. Na to aby sme sa k financiám aj dostali, potrebujeme splniť stanovený cieľ, teda vyzbierať 4-tisíc eur. Teraz máme o trochu viac než polovicu. V pondelok ešte nabehne štedrá čiastka od ďalších firemných darcov, predsa by nám však mohol povestný kúsok k dosiahnutiu cieľa chýbať," uviedol na sociálnej sieti starosta Haliče Alexander Udvardy.

Ako dodal pre tých čo doteraz váhali: „Je najvyšší čas. Za Vašu štedrosť si môžete vybrať aj jednu z odmien. A nemusíte sa báť - ak by sme náhodou cieľ nesplnili, peniažky sa Vám v plnej výške vrátia."

Medzi odmenami sú knihy tematicky späté z Haličou, ale aj originálne darčekové predmety, či dokonca vianočný pivný set.

Kampaň nájdete na nasledujúcom na stánke www.startlab.skv sekcii kampane.