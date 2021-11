V noci začne platiť núdzový stav

Vláda avizuje prehodnotenie situácie po desiatich dňoch.

Na Slovensku bude od štvrtka (25. 11.) platiť na 90 dní núdzový stav. Schválený je aj zákaz vychádzania.

Rozhodla o tom vláda na stredajšom rokovaní. Informoval o tom premiér Eduard Heger (OĽANO).

Zdôraznil, že ak sa budú opatrenia uvoľňovať, tak len pre zaočkovaných.

Mohlo by vás zaujať

Mohlo by vás zaujať VEĽKÝ PREHĽAD ZAOČKOVANOSTI: Nízke čísla v Poltári, Rimavskej Sobote, Lučenci aj Veľkom Krtíši Čítajte

Šéf rezortu zdravotníctva Vladimír Lengvarský pripomenul, že na budúci týždeň sa začne režim povinného testovania nezaočkovaných pracovníkov vo firmách.

Zákaz vychádzania bude platiť od štvrtka, výnimka bude od 1.00 do 5.00 h.

Článok pokračuje pod video reklamou

Vláda schválila aj viacero výnimiek zo zákazu vychádzania, priblížil minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).

Ide napríklad o nákup nevyhnutných životných potrieb v najbližšom obchode (potraviny, lieky, drogéria, obuv, krmivá pre zvieratá, pohonné hmoty, noviny), nevyhnutné služby (okienkový predaj gastroprevádzok, banky, poisťovne, autoservisy a STK, čistiarne, výdajne e-shopov, kľúčová služba, optiky, servis mobilov, kúpele zo zdravotných dôvodov).

Mohlo by vás zaujať

Mohlo by vás zaujať Za posledných šesť dní zomrelo v lučeneckej nemocnici na covid 22 ľudí Čítajte

Výnimkou bude aj cesta do a zo zamestnania s potvrdením od zamestnávateľa.

Vláda podľa Lengvarského výrazne odporúča home office.

Cesta na a z očkovania a testovania na ochorenie COVID-19 či cesta do jaslí a škôl tvorí tiež výnimku zo zákazu vychádzania. V tomto prípade je povolený sprievod.

Ľudia budú môcť ísť aj do prírody v rámci okresu.

Výnimkou ďalej bude cesta na účel starostlivosti o hospodárske zvieratá, venčenie psov a mačiek do 500 metrov od bydliska.

Zákaz vychádzania sa nebude týkať ani zdravotnej starostlivosti a cesty na účel starostlivosti o blízku osobu. Výnimky taktiež platia pre pohreb, sobáš a krst.

"Je potrebné, aby sme sa ako spoločnosť zomkli. Situácia je vážna," povedal premiér. Zomknutie je podľa neho dôležité medzi očkovanými aj neočkovanými, v koalícii aj opozícii a v celej spoločnosti.

Núdzový stav upravuje ústavný zákon o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Možno ho vyhlásiť najdlhšie na 90 dní. Zákon však dopĺňa, že "núdzový stav vyhlásený z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie" možno predĺžiť najviac o 40 dní, aj opakovane. Musí s tým však vysloviť súhlas Národná rada SR, a to do 20 dní od prvého dňa predĺženia. Tento systém má byť "ústavná poistka" v rámci deľby moci a systému bŕzd a protiváh v parlamentnej republike.

Naposledy bol núdzový stav na Slovensku vyhlásený vlani od 1. októbra do 14. mája tohto roka.