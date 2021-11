Drakov museli zavrieť, ale lockdown im prišiel vhod

Pracovníci mestského múzea v Lučenci sa počas ďalšieho zavretia kultúry nudiť rozhodne nebudú

LUČENEC. Od dnes (25. novembra) sme sa dočkali opätovného lockdownu. Síce je oveľa miernejší než ten predchádzajúci, ale kultúru opäť bezpečne zamkol. Zatiaľ na dvy týždne s predpokladom, že to môže byť aj na oveľa dlhšie. Pracovníčky a pracovníci Mestského múzea sa napriek tomu, že boli zavreté ich expozície a aj veľká fantazijná výstava Draci a drakobijci v lučeneckej synagóge nudiť rozhodne nebudú.

„Nechcem aby to pôsobilo nevhodne, ale nám prišiel lockdown v tomto období vhod. Máme totiž rozbehnutých viacero aktivít, kde sa zíde každá ruka. V prvom rade sa vrátime k tomu čo sme robili už počas prvého zamknutia. Naše šikovné pracovníčky budú z vlnených látok pochádzajúcich ešte z niekdajšej textilky Poľana šiť tašky a ruksaky, ktoré ponúkame návštevníkom," uviedla vedúca Mestského múzea Andrea Moravčíková.

Ďalej sa muzejníci pustia do inštalácie historického modelu Lučenca. Ten bude v budove niekdajšej hasičskej zbrojnice. Maketa bude znázorňovať centrum mesta zo začiatku 20. storočia.

„Nainštalovaná by mala byť do konca roka. Boli sme úspešní v akvízicii Lekáreň doktora Vodu. Kde sme získali historické vybavenie. To ideme premiestniť z priestorov kde je uskladnené k nám a zriadime novú expozíciu predstavujúcu významného lučeneckého lekárnika. To by bolo počas bežnej prevádzky takmer nemožné," pokračovala vedúca.

Nová expozícia pribudne na prízemí. Priestor na ňu vznikne preinštalovaním stálej výstavy prezentujúcej historickú podobu školských tried. Tá zostane zachovaná, len bude istým spôsobom zredukovaná.

„Upozorniť by som na záver chcela na veľkoplošný komiks umiestnený na budove múzea. Ide o o vyobrazenie priebehu významnej udalosti, ktorá vošla do dejín od názvom Bitka pri Lučenci. Ten je možné si prísť pozrieť hocikedy v rámci dovoleného pohybu počas lockdownu. s ktorým sme tak trochu rátali už pri vytváraní tohto diela," zakončila Moravčíková.

