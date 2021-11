Nové ihrisko v Poltári umožní hendikepovaným deťom tráviť čas s rovesníkmi

Ihrisko vybudujú v areáli mestského kúpaliska.

POLTÁR. Inkluzívne detské ihrisko vyrastie v areáli mestského kúpaliska v Poltári vďaka dotácii z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Ako informovala projektová manažérka Jana Hájičková, ministerstvo poskytne na tento účel mestu nenávratný príspevok vo výške 50-tisíc eur a radnica sa bude podieľať sumou 5-tisíc eur. Celková výška oprávnených výdavkov teda predstavuje 55-tisíc eur.

Výsledkom bude nový oddychový areál, ktorý má motivovať deti k pohybu a socializovaniu sa.

„Ihrisko bude konštrukčne aj dispozične riešené tak, aby sa na ňom mohli plnohodnotne hrať deti so zdravotným znevýhodnením spolu s ostatnými. Deti so zdravotným hendikepom tak budú môcť aktívne tráviť čas spolu so svojimi rovesníkmi. Týmto spôsobom prispejeme k zabráneniu vyčlenenia hendikepovaných detí z kolektívu, ako aj k ich prirodzenému začleneniu medzi ostatné deti,“ popísala projektová manažérka.