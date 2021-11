ROZHOVOR: Formu z uplynulej jari si preniesli aj do nového ročníka

Csaba Csányi: "Kohézia tímu sa prejavila najmä v ťažkých zápasoch."

KALINOVO. Z kvarteta regionálnych treťoligistov prezimuje na najlepšej pozícii v tabuľke kalinovský Baník. Tím vedený skúseným trénerom Csabom Csányim vyrazí do jarných odviet z piateho miesta.

Csaba Csányi - tréner Kalinova (zdroj: Titanilla Bőd / sportnet.sme.sk)

Po pätnástich odohratých kolách majú Kalinovčania na konte dvadsaťosem bodov, ktoré nazbierali za deväť víťazstiev a jednu remízu. Raketový štart do nového ligového ročníka pribrzdil až zápas s poradovým číslom sedem, dovtedy boli Csányiho zverenci neomylní.

Článok pokračuje pod video reklamou

Hráčov Baníka môže tešiť aj fakt, že ako jediní (v rámci tímov z blízkeho okolia) ani raz neťahali za kratší koniec v dueloch s nábojom derby. Skúsený mančaft kradol tri body v Rimavskej Sobote i Lučenci, na ihrisku Fiľakova zas vydoloval v záverečnom kole bod. O tom, ako vníma "polčas" sezóny 2021/2022 samotný lodivod Csaba Csányi, sme sa pýtali priamo jeho.

Pán tréner, ako by ste zhodnotili prvú polovicu treťoligovej sezóny 2021/2022 v podaní kalinovského Baníka z vašej pozície trénera?

S umiestnením som spokojný tak na polovicu. Pred sezónou by sme 28 bodov a piate miesto určite brali, najmä v takej obrovskej konkurencii, aká v tretej lige je. No po jedenástom kole, keď sme sa s Dolným Kubínom striedali na líderskej pozícii, som počítal s lepším umiestnením, hoci som vedel, že to budú ťažké zápasy. To sa napokon aj potvrdilo. Ale v globále, keď sa na to pozriem spätne a prelistujem súpisky, tak si myslím, že sme urobili kus poctivej a dobrej roboty.

Vstup do novej sezóny ste mali famózny. Z aktuálnych dvadsaťosem bodov ste až osemnásť nazbierali do 1. septembra. Čomu to pripisujete?

V prvom rade si myslím, že sme boli po kondičnej stránke dobre pripravení.