Škandinávsky šport ich opantal

Napriek korone absolvovali lučeneckí nordic walkeri v roku 2021 niekoľko súťaží. Výbornými umiestneniami sa zaskvel najmä Marián Halaj.

LUČENEC. Fenomén nordic walkingu sa stáva na Slovensku čoraz populárnejším. Obľúbený je u mladých športovcov, priťahuje ľudí v strednom veku, neraz však môžeme stretnúť s palicami aj seniorov.

Základom tohto športu, ktorý by sme mohli do slovenčiny voľne preložiť ako severská chôdza, je striedavý pohyb ľavej ruky a pravej nohy a opačne, a to s použitím palíc.

Článok pokračuje pod video reklamou

Akousi kolískou nordic walkingu je Fínsko, jeho zakladateľom bol Tuomo Jantunen. Pôvodne išlo o náhradu, resp. alternatívu za zimné bežkovanie. Škandinávsky šport sa rýchlo rozšíril do celého sveta, svojich fanúšikov si našiel aj v centre Novohradu.

Marián Halaj a Soňa Franíková (zdroj: archív Eduarda Brodnianskeho)

„Spočiatku bol nordic walking v meste Lučenec organizovaný na báze dobrovoľnosti. V roku 2019 sme založili klub a zaregistrovali sa. V súčasnosti máme tridsať členov, od svojho vzniku sa neustále rozrastáme.

Sú medzi nami starší aj mladší, rekreační aj športoví nordic walkeri, ktorí sa zúčastňujú pretekov. Naša činnosť však nie je zameraná výhradne na šport. Neraz dobrovoľne participujeme napríklad na čistení lesa, pomáhame pri iných športových súťažiach a organizujeme spoločné výlety,“ priblížil fungovanie lučeneckého NORDIC WALKING KLUB-u jeho predseda Eduard Brodniansky.

Podľa jeho slov si walkeri každoročne v máji pripomínajú celosvetový deň nordic walkingu. „Tejto akcie sa aktívne zúčastňujeme každý rok aj my. Našim cieľom je predstaviť tento šport širokej verejnosti.

V septembri zas organizujeme vlastné preteky – Novohradský pohár v Nordic walkingu. Žiaľ, v aktuálnom roku sa podujatie neuskutočnilo kvôli zlej pandemickej situácii,“ doplnil Brodniansky. Predseda lučeneckého klubu v závere dodal, že klub funguje hlavne vďaka členským príspevkom a dvom percentám z daní fyzických osôb.

Napriek vyčíňaniu koronavírusu absolvovali Lučenčania v roku 2021 niekoľko významných podujatí na území našej krajiny. Ich účasť na pretekoch bola aktívna nielen počtom zúčastnených súťažiacich, ale aj počtom výborných umiestnení.

Jednoznačne najúspešnejším walkerom z centra Novohradu bol tento rok Marián Halaj. Predseda NORDIC WALKING KLUB-u Eduard Brodniansky zosumarizoval vystúpenia lučeneckých walkerov v tomto roku.

Na Behu ulicami mesta Veľký Krtíš štartovali Marián Halaj (2. miesto) a Soňa Franíková, v Malom Štrbskom Maratóne Karol Baculík, Danica Kancková a Zlatica Bobáľová.

V Ipeľskom Behu si Marián Halaj vybojoval bronz, klub reprezentovali aj Soňa Franíková, Alena Kalcsová a Karol Baculík. Posledný spomínaný sa predstavil aj na podujatí City trail VT. V Krtíši, tentokrát Malom, si opäť strieborné umiestnenie vybojoval Marián Halaj.

Na tejto Technogym súťaži sa na štart postavili aj Jarmila Ďalogová, Danka Mešová a Laura Šárová. V rámci sklabinského Memoriálu vpd. J. Laktiša reprezentovali lučenecký NORDIC WALKING KLUB Marián Halaj (3. miesto), Soňa Franíková, Jarmila Ďalogová a Laura Šárová, na veľkokrtíšskom Biobehu vinohradmi sa na stupienok pre najlepších opäť postavil Marián Halaj (3.miesto). Dobre si však počínali aj Karol Baculík, Jarmila Ďalogová, Laura Šárová, Zlatica Bobáľová, Jana Tagliberová, Soňa Franíková. Walkeri z centra Novohradu štartovali aj na dvoch virtuálnych podujatiach.

V rámci Prešovského pohára na 10 km Lučenec reprezentovali Karol Baculík, Jarmila Ďalogová, Michaela Ďalogová, Mária Szabová, Laura Šárová, Danica Kancková a Zlatica Bobáľová.

Na Matičnom Behu Mesta Lučenec to boli Marián Halaj (1. miesto), Soňa Franíková (1. miesto), Laura Šárová, Mária Szabová, Adriana Mogyoródiová, Viera Harmáčková, Jana Tagliberová, Karol Baculík a Janka Brodnianska.

„Dovoľte mi v tomto adventnom čase zaželať nielen walkerom, ale aj všetkým športovcom príjemné prežitie blížiacich sa vianočných sviatkov,“ zakončil Brodniansky.