Z Krnej do Uhorského nedošiel, opitý vodič skončil v prevrátenom aute

Auto, za volantom ktorého sedel opitý vodič, skončilo na streche.

LUČENEC. Stále sa nájdu vodiči, ktorí si napriek tomu, že majú vypité, sadnú za volant.

Dôkazom toho je 22 šoférov, ktorých počas uplynulého týždňa riešili policajti v Banskobystrickom kraji.

"Dvaja z nich dokonca spôsobili dopravnú nehodu," prízvukujú ochrancovia zákona a konkretizujú prípad, ku ktorému došlo v sobotu v noci.

"Policajti z Lučenca riešili dopravnú nehodu, ktorej sa mal dopustiť 50-ročný vodič. V smere od obce Krná do obce Uhorské mal po prejdení pravotočivej zákruty prejsť s vozidlom do protismeru a následne do priekopy, kde sa na poli prevrátil na strechu. Pri dychovej skúške nafúkal až 1,35 promile alkoholu," ozrejmili policajti s tým, že situáciu na cestách majú pod drobnohľadom 24 hodín denne a aj napriek zhoršujúcim sa poveternostným podmienkam pracujú na tom, aby opitých vodičov odhaľovali.

(zdroj: FB/Polícia SR - Banskobystrický kraj)

"Alkohol za volant nepatrí a je reálnou hrozbou pre všetkých. Spôsobuje škody na majetku, zranenia a v najhorších prípadoch až smrť. Každý z nás sa chce vrátiť domov, ku svojim rodinám. Nie je hanba zabezpečiť si odvoz, alebo privolať taxík, ale je maximálne nezodpovedné, sadnúť za volant opitý," zakončili ochrancovia zákona.