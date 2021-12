Vo Fiľakove sa pripravujú aj na možnú budúcnosť nielen s touto pandémiou

V pripravovanom projekte zareagovali aj na situáciu, ktorá výrazne ochromila kultúrny život.

FIĽAKOVO. Vo Fiľakove pripravili projekt v rámci ktorého by zlepšili svoje technické i hygienické vybavenie budovy Mestského kultúrneho strediska (MsKS). Ako informovala hovorkyňa mesta Klaudia Mikuš Kovácsová reflektujú ním predovšetkým na zhoršené podmienky realizácie kultúrnych podujatí v súvislosti s pandémiou covidu-19. Rozpočet projektu sa vyšplhal na viac ako 182-tisíc eur.

„Na konci novembra podali žiadosť o dotáciu v rámci výzvy IROP, ktorej zámerom je podpora nápravy dôsledkov pandémie a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva," uviedla hovorkyňa.

Ciele projektu podľa podľa riaditeľky MsKS Andrea Illés Kósik, rozdelili do dvoch hlavných aktivít.

Nová klimatizácia i viac svetla

„Prvou je zlepšenie kvality nami poskytovaných služieb, konkrétne zakúpením klimatizácie do divadelnej sály, rozšírením osvetľovacej techniky javiska v divadelnej a bábkovej sále novým scénickým osvetlením a vybavením bábkovej sály scénickou oponou."

Hoci ako ďalej podotkla riaditeľka v divadelnej sále už bola obnovená osvetľovacia technika v rámci nedávnej komplexnej rekonštrukcie interiéru budovy, potrebujeme ešte doplniť niekoľko reflektorov a zmotorizovať k nim statickú rampu.

„V bábkovej sále nie je doposiaľ pódium osvetlené vôbec a javisko sa nedalo využívať na podujatia, nakoľko nám tam ešte chýbajú opony,“ vysvetlila.

Vsadili aj na lepšiu dezinfekciu

Ďalším cieľom projektu je podľa Andrea Illés Kósik reagovanie najmä na pandemickú situáciu, ktorá výrazne ochromila kultúrny život.

„Chceli by sme zakúpiť kvalitné a výkonné dezinfekčné zariadenie, ktoré bude dezinfikovať vzduch aj všetky povrchy v 1700 metrov kubických objemnej divadelnej sále. V projekte rátame aj so zakúpením menšieho mobilného dezinfekčného zariadenia, ktoré by sme vedeli použiť podľa potreby v menších miestnostiach, napríklad v bábkovej sále,“ objasnila ich zámer.

vďaka nemu by mohli aj v budúcnosti počas prípadných ďalších epidemických alebo pandemických situácií lepšie zabezpečovať ochranu zdravia divákov i vystupujúcich.

„Celkový rozpočet projektu je predbežne vyčíslený na vyše 182-tisíc eur, pričom spolufinancovanie z vlastného rozpočtu v hodnote päť percent predstavuje viac ako 9-tisíc eur," zakončila Mikuš Kovácsová.