Nové ovocné stromy, majú prispieť k lepšej kvalite ovzdušia

Jelšavu a jej okolie majú dlhodobé problémy so smogom, rôznymi projektmi sa ich snažia zmierniť.

JELŠAVA. Vo vnútrobloku medzi ulicami Jesenského a 9. mája v Jelšave v okrese Revúca pribudlo v stredu 16 nových ovocných stromov. Ako pre TASR priblížil primátor mesta Milan Kolesár, okrem estetickej hodnoty môžu prispieť aj k zvýšeniu kvality ovzdušia v tejto lokalite.

Vnútroblokový priestor bol podľa primátora doposiaľ prázdny a nenachádzala sa v ňom žiadna vysoká zeleň. Vďaka projektu, na ktorom mesto spolupracovalo s Nadáciou Ekopolis a Banskobystrickým samosprávnym krajom, v ňom v stredu zasadili 16 viac ako tri metre vysokých hrušiek.

"Nasledovať bude ich ďalšie ošetrovanie. Budeme ich musieť zaliať, na jar prestrihať koruny a ošetriť kmene,“ dodal Kolesár.

Okrem estetickej hodnoty majú ovocné stromy prispieť aj k lepšej kvalite ovzdušia v lokalite. Mesto Jelšava a okolité obce majú dlhodobý problém so smogovou situáciou v dôsledku vysokej koncentrácie prachových častíc PM10 v ovzduší. K čiastočnému zlepšeniu situácie by podľa primátora mohla dopomôcť i výsadba zelene.

"V uplynulých rokoch sme výsadbu realizovali najmä v postihnutej lokalite Hradovisko. V 70. rokoch minulého storočia tu vplyvom zaprašovania zmizol celý les a ostal len holý kopec," poznamenal Kolesár.

V environmentálnej oblasti by samospráva chcela v budúcnosti pokračovať aj ďalšími projektmi. V miestnej základnej škole by mohla napríklad vzniknúť nová včelnica, ktorá by nadväzovala na bohatú a silnú tradíciu včelárstva v Jelšave.