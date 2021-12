Pápež František dostal až dva dary z Novohradu

Okrem drevenej zmenšeniny zvonice zo Starej Haliče aj portrét od talentovaného umelca.

Replika zvonice v Starej Haliči doputovala do Vatikánu. (Zdroj: Radovan Kondrlík)

BRATISLAVA. Ako informovala televízia RTVS včera 2. decembra v Správach RTVS dary pre pápeža Františka z Novohradu už k nemu doputovali. Okrem zmenšeniny drevenej zvonice zo Starej Haliče, ktorú vyrobil asi pred štyridsiatimi rokmi zo špajdlí Pavel Arvai, dostal pápež aj svoj portrét od Milana Berkyho z Panických Draviec. K svätému otcovi sa dostali vďaka delegácii zo spravodajstva RTVS, ktorú prijal tento týždeň v rámci generálnej audiencie.

Okrem perníkovej chalúpky, ktorá poukázala na krásy dreveníc v Čičmanoch zaujala Františka aj replika najväčšej drevenej zvonice z Haliče aj portrét talentovaného rómskeho umelca Milana Berkyho, ktorý je samoukom.

„Som z toho veľmi šťastný ani som to nečakal. Je to pre mňa obrovská pocta. To sa nedá ani vysloviť aká," uviedol pre RTVS Milan Berky.

O tomto talentovanom umelcovi sme už v minulosti písali.

Poslanie repliky zvonice inicioval Radovan Kondrlík z OZ STARÁ HALIČ VPRED.

„Čo je tiež zaujímavé, je skutočnosť, že St. Halič má historickú prezývku Vatikán, takže zvonica poputuje z "Vatikánu" do Vatikánu a hlava katolíckej cirkvi sa tak po prvý raz dozvie o existencii takejto dediny a zvonice zo Slovenska," povedal pri tejto príležitosti.